Le record du monde du 10 000 m du coureur de fond ougandais Joshua Cheptegei et le record du 5 000 m de Letesenbet Gidey en Éthiopie, qui ont été établis plus tôt cette année, ont été officiellement ratifiés.

La marque du 5000 m de Gidey en 14: 06,62 et la performance de Cheptegei au 10000 m de 26: 11,00 ont toutes deux été établies lors du bien nommé « NN Valencia World Record Day » le 7 octobre.

Gidey est allé le premier, produisant une superbe séquence qui a coupé plus de quatre secondes du record précédent établi par Tirunesh Dibaba 12 ans plus tôt. Quelques minutes après que le joueur de 22 ans ait franchi la ligne d’arrivée, Cheptegei a pris son tour, réalisant 25 tours de piste en moins de 63 secondes chacun en moyenne pour améliorer de plus de six secondes la référence de Kenenisa Bekele, âgée de 15 ans. . Les records de ces deux événements n’avaient jamais été battus le même jour.

La réunion de deux courses a eu lieu au stade Turia de Valence devant une foule limitée à moins de 150 en raison de Covid-19 restrictions.

La performance de Cheptegei était survenue 54 jours après avoir battu le record du monde du 5000 m à Monaco.

« Je voulais montrer aux amateurs de sport du monde entier que la piste est passionnante », a déclaré le joueur de 24 ans, qui est devenu le 10e homme à détenir simultanément le record du monde du 5000 m et du 10000 m, selon un communiqué de presse du monde d’athlétisme. .

Faisant allusion au coronavirus pandémie, a déclaré Cheptegei: « Dans cette situation difficile, j’espère que des choses comme celle-ci pourront encore nous donner de la joie et de l’espoir pour demain. »

« Je rêve de cela (établir un record du monde) depuis six ans », a déclaré Gidey, qui n’avait pas gagné une course de 5000m depuis 2016. « Je suis très heureux maintenant », at-il ajouté.