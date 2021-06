Aucune carrière de joueur de tennis moderne n’a été aussi brève, mais aussi brillante, que celle de la légende suédoise Bjorn Borg. L’ancien monde non. 1, qui a pris de l’importance à l’adolescence, a pris sa retraite à l’âge de 26 ans lorsqu’il a décidé de l’appeler un jour en janvier 1983. Né ce jour-là en 1956 à Sodertalje, en Suède, Bjorn Rune Bjorg est devenu professionnel en 1973 et a continué à enregistrer des exploits qui le distingueraient comme l’un des plus grands de tous les temps. L’énigme suédoise qui a ébloui les courts de tennis dans les années 1970 et 1980 avec sa capacité à servir et à voler sur gazon et à s’en tenir à la ligne de fond sur terre battue a été le premier homme à maîtriser l’art de gagner sans effort sur les deux surfaces.

Malgré sa carrière relativement courte, s’étalant sur 11 ans, le Suédois au bandeau doré est devenu le premier joueur masculin à remporter 11 titres en simple du Grand Chelem. Entre 1974 et 1981, Borg a remporté six titres de Roland-Garros et cinq consécutifs à Wimbledon. Il a également joué à l’Open d’Australie, avec une fois à l’âge de 17 ans et n’a plus jamais joué en Australie. Il a également été quadruple vice-champion de l’US Open.

Connu sous le nom de « Ice Man » pour son comportement sur et hors du terrain, Bjorg a également donné au monde certaines des meilleures rivalités sportives. Ses matchs mémorables avec John McEnroe, Jimmy Connors et Iva Lendl régalent le public encore aujourd’hui.

Alors que l’un des plus grands joueurs de tennis de tous les temps fête ses 65 ans, voici un aperçu de certains de ses disques prolifiques :

Il a représenté la Suède en Coupe Davis, alors qu’il n’avait que 15 ans !

Juste avant son 18e anniversaire (1974), il était le plus jeune vainqueur du championnat italien.

La même année, Borg était également le plus jeune vainqueur du Championnat de France en battant l’Espagnol Manuel Oranets. Le record tient huit ans, jusqu’à ce que son compatriote Mats Wilander, 17 ans, décroche ensuite le titre à Roland-Garros.

Il est le seul joueur de l’ère ouverte à remporter l’Open de France et Wimbledon consécutivement la même année. Connu sous le nom de « Channel Slam » dans les circuits de tennis, Borg est le seul joueur à avoir réussi un triplé de victoires en Channel Slam qu’il a réalisé en 1978,1979,1980.

Borg avait remporté trois titres du Grand Chelem sans perdre un set – 1976 Wimbledon, 1978 Roland-Garros et 1980 Roland-Garros. Un record à l’ère ouverte égalé uniquement par Illie Nastase (1973) et Rafael Nadal (2008 et 2010).

Il a également le pourcentage de victoires en Grand Chelem le plus élevé de tous les temps. Le Suédois a disputé 157 matches du Grand Chelem et en a remporté 141 remarquables, ne perdant que 14 fois en Grand Chelem. Avec un pourcentage de victoires stupéfiant de 89,81, Borg’s est le plus élevé parmi tous les athlètes de tennis – hommes ou femmes à toutes les époques.

Son décompte en simple est tout aussi phénoménal, car il a un ratio de victoires de 82,74 % avec 609 victoires et 127 défaites.

En plus de son record de 11 couronnes du Grand Chelem, Borg a 64 titres en carrière et quatre titres en double en carrière professionnelle à son actif.

Le Hall of Famer (intronisé en 1987) possède également une marque de mode à son nom.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici