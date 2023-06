Records de chaleur brisés dans tout l’intérieur

Il faisait chaud dans l’intérieur de la Colombie-Britannique le 8 juin, et de nombreuses régions ont battu les records de chaleur pour cette journée du calendrier.

Le village de Lytton, qui détient déjà le record de la température la plus chaude jamais enregistrée au Canada, a vu le mercure monter à 38,5 °C, battant un record de 1948.

Dans l’Okanagan, Kelowna a écrasé son record de 34,9 C établi en 2015 à 35,1 C. Vernon était légèrement plus haut, établissant un nouveau record de 35,5C.

Revelstoke a atteint 36,1 °C, battant également un record de 1948, tout comme Kamloops, dont le record est passé de 35,0 °C à 35,7 °C.

Princeton a battu un record établi il y a 120 ans, qui était de 33,9°C. Le 8 juin 2023, la température a atteint 34,4C.

Le temps autour de l’Okanagan devrait être plus frais ce week-end, se situant dans les années vingt avec des nuages ​​et de la pluie.

@JakeC_16

[email protected]

Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter et abonnez-vous à notre quotidien et abonnez-vous à notre newsletter quotidienne.

Ville de KelownaVague de chaleurOkanaganRevelstokeMétéo