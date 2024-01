Recording Academy Entertainment Law Initiative Awards Bourses d’études du concours d’écriture pour la 26e initiative annuelle de droit du divertissement pendant la semaine GRAMMY 2024

Son dernier single est avec une autre princesse de la pop, Kim Petrasune collaboration sur une piste de danse au rythme effréné intitulée “When We Were Young” qui échantillonne Supertramp“La chanson logique”. Juste après avoir effectué une tournée en Amérique du Sud, Guetta s’est entretenu avec GRAMMY.com pour partager les histoires derrière certains de ses plus grands succès, de sa percée croisée avec Kelly Rowland à sa dernière collaboration nominée aux GRAMMY avec Bebe Rexha.

Depuis, il a réalisé d’innombrables succès pour lui-même et pour les autres. C’est le producteur recherché derrière le Haricots à oeil noir‘ 2009, le smash “I Gotta Feeling” qui pourrait obtenir Nicki Minaj chanter (“Turn Me On”) et Sia pour passer sous les projecteurs (“Titanium”), tout en contribuant à former de nouveaux talents, comme sa collaboratrice fréquente (et co-candidat actuelle) Rexha.

Guetta est l’un des nominés inauguraux dans le nouveau Catégorie du meilleur enregistrement de danse pop. Il n’a pas une, mais deux chansons dans Category : sa dernière collaboration avec Bébé Rexha“One In A Million” et son hit Haddaway avec Anne Marie et Coi Leray“Bébé, ne me fais pas de mal.”

Avec 14 succès dance n°1 et deux GRAMMY à son actif – ainsi que deux autres nominations aux GRAMMY 2024 — Guetta affiche un sourire timide et dit : “Je pense avoir trouvé quelques astuces pour que ça marche.”

Nous avons fait cette collaboration, et le disque est devenu n°1 au Royaume-Uni et a été classé dans 30 pays ou quelque chose de fou, et c’était la première étape pour moi vers un grand crossover. Juste après, j’ai eu “Sexy B—” avec Akon, et c’était énorme et très influent. L’un des disques les plus influents que j’ai fait, je pense.

Fou, non ? J’ai tellement de respect pour elle. Je lui suis reconnaissant pour la vie car aller chez un DJ que tu ne connais même pas, entendre un beat et constater que c’est un hit ? C’est gros!

Donc, je suis DJ à Cannes, et je joue l’instrumental de “When Love Takes Over”, et Kelly vient au stand du DJ et me demande : “C’est quoi ce disque ?” J’ai dit : “C’est juste un beat que j’ai fait”, et elle a répondu : “Je l’aime vraiment. Puis-je essayer d’écrire quelque chose dessus ?”

Je suis au Royaume-Uni à la radio BBC One pour jouer “When Love Takes Over” avec Kelly Rowland. Akon joue après moi et il dit : « Ah, c’est toi ! Tu as aussi fait « Love is Gone ». J’adore ces disques. Faisons quelque chose”, alors j’ai réservé au Metropolis à Londres le même soir. Je l’amène au studio et nous avons fait “Sexy B—” ce soir-là.

Dans cette industrie, il s’agit en grande partie de “Vous n’êtes aussi bon que votre dernier hit”, donc beaucoup de gens regardent le top 10 et disent: “D’accord, travaillons avec ce type parce que c’est actuel.” Je n’ai jamais été trop comme ça. Je recherche juste le talent, en fait, et les accidents de la vie. Parce que si vous regardez tous mes plus grands succès, ils arrivent par accident.