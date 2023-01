Record Scratch : récupération de Spotify après une panne

Service de streaming musical Spotify a déclaré que son service était de retour après avoir connu un crash important plus tôt jeudi. Spotify noté en ligne que le site Web et les applications de Spotify avaient des pannes et qu’il enquêtait toujours sur la cause.

« Tout va beaucoup mieux maintenant ! » Spotify a tweeté vers 12h37 PT jeudi.

Tout va beaucoup mieux maintenant ! Entrez en contact avec @SpotifyCares si vous avez encore besoin d’aide. — Statut Spotify (@SpotifyStatus) 26 janvier 2023

Selon Détecteur vers le bas, les gens ont commencé à signaler des problèmes vers 10 h 00 PT jeudi. La panne a culminé vers 11 h 00 PT. Spotify n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

Spotify compte environ 456 millions d’utilisateurs dans le monde, dont environ 195 millions d’abonnés payants.

