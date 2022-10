Record Newspapers Football Preview Capsules pour la semaine 7 – Shaw Local

Sud-ouest des Prairies Ouest

Yorkville (5-1, 1-1) à Oswego Est (4-2, 1-1)

Lorsque: 19h vendredi

Dernier match : Oswego Est 14, Yorkville 7 (2021)

A propos des renards : Yorkville, déjà éligible aux séries éliminatoires, peut décrocher sa quatrième participation consécutive aux séries éliminatoires avec une victoire. La défensive des Foxes continue d’être le moteur de l’équipe. Le choix six de Luke Zook a été l’une des trois interceptions de la défense de Yorkville lors de la victoire âprement disputée 10-0 de la semaine dernière contre West Aurora. La recrue de l’État du Colorado, Andrew Laurich, a 27 plaqués, 15 pour perte et 3,5 sacs et Blake Kersting a 34 plaqués, huit pour perte, cette saison pour les Foxes. Gio Zeman a couru 151 verges en 25 courses à son retour la semaine dernière après avoir raté deux semaines en raison d’une blessure au pied. L’attaque de Yorkville a connu des difficultés lors de deux matchs de la division SPC West, marquant un total de trois points en deux matchs et devra faire mieux pour soulager la défense des Foxes.

A propos des loups : Le retour tardif d’Oswego East à Minooka a été de courte durée vendredi dernier. Tre Jones, qui a lancé pour 142 verges et couru pour 90, a lancé deux passes de touché au quatrième quart à Mike Polubinski dans une défaite de 16-13. Jones est un meneur de jeu avec ses bras et ses jambes, bien qu’Oswego East ferait bien de rétablir son jeu de course avec ses porteurs de ballon pour offrir un meilleur équilibre. Les Wolves doivent également nettoyer leur contrôle du ballon. Oswego East l’a retourné trois fois la semaine dernière, 12 sur la saison. La défense des Wolves a été touchée par quelques gros jeux ici et là, mais ce n’est vraiment pas un élément pour lequel Yorkville est connu. Sinon, Oswego East est très difficile à marquer. Les Wolves peuvent devenir éligibles aux séries éliminatoires avec une victoire.

Choix FND : Oswego-Est

Aurore ouest (1-5, 0-2) à Oswego (2-4, 0-2)

Lorsque: 19h vendredi

Dernier match : Oswego 26, Aurore Ouest 7 (2021)

À propos des Blackhawks : West Aurora continue d’être sans victoire dans le jeu SPC West depuis qu’il a rejoint la ligue – mais les Blackhawks ont été assez compétitifs dans le jeu divisionnaire cette saison. West Aurora était à moins de 7-3 au quatrième quart contre Oswego East et a joué à Yorkville pour une égalité sans but pendant une mi-temps vendredi dernier dans une éventuelle défaite 10-0. Les Blackhawks l’ont retourné trois fois la semaine dernière, le QB Gino Martino a été limogé trois fois et West Aurora n’a réussi que trois verges au sol. Martino a lancé pour 1 115 verges et huit touchés avec six interceptions cette saison. Andrew Kolich est sa principale cible avec 27 attrapés pour 380 verges et cinq touchés et le deuxième Terrence Smith a 22 attrapés pour 415 verges et deux touchés.

A propos des Panthères : Oswego, après une défaite de 31-3 contre Plainfield North, est dans une position peu familière et malvenue. Les Panthers doivent gagner pour éviter de manquer les séries éliminatoires pour la première fois depuis 2010. Des matchs difficiles restent avec Oswego East et Yorkville, mais Oswego ne peut pas regarder au-delà d’une équipe compétitive sournoise de West Aurora. Mettre son attaque sur la bonne voie semble être une priorité pour Oswego. Les Panthers n’ont réussi que 123 verges d’attaque la semaine dernière et, dans trois de ses quatre défaites, ils ont combiné pour un total de 14 points. Cruz Ibarra a complété 48,4% de ses passes sur la saison pour 831 verges et sept touchés avec trois interceptions. Sa principale cible, la recrue du Michigan Deakon Tonielli, a 19 attrapés pour 255 verges et trois touchés. Le secondeur défensif junior Grifen Brown a un record d’équipe de 48 plaqués, sept pour une défaite.

Choix FND : Oswego

Rivière Kishwaukee/Interstate 8 Bleu

Plano (2-4, 0-2) à Harvard (0-6, 0-2)

Lorsque: 19h15 vendredi

Dernier match : Plano 1, Harvard 0, forfait (2021)

À propos des Faucheurs : Plano, comme Oswego, est dans une position où il doit gagner pour faire les séries éliminatoires. Des matchs difficiles restent avec Rochelle et Marengo, mais tout d’abord, les Reapers doivent s’occuper des affaires à Harvard. Malgré les difficultés de l’équipe de Plano, le junior Waleed Johnson a connu une saison exceptionnelle au poste de porteur de ballon. Johnson a parcouru 903 verges à une moyenne de 9,0 verges par course avec 11 touchés et a également capté 12 passes. Défensivement junior LB Logan Scheich a un record d’équipe de 39 plaqués. Les Faucheurs sont en meilleure santé, ce qui aide. Samuel Sifuentes est revenu d’une blessure dans le champ défensif de Plano la semaine dernière, tout comme le RB / LB Carnell Walls et les joueurs de ligne Mario Melendez. La priorité absolue de Plano cette semaine est de jouer une défense disciplinée contre l’attaque wing-T de Harvard.

A propos des frelons : Harvard a perdu contre Erie-Prophetstown 19-6 la semaine dernière. Les Hornets ont eu du mal à trouver des points cette saison. Ils ont été blanchis deux fois et ont marqué 43 points au total. QB Landon Barnett s’est précipité pour 366 verges. RB Gabe Sanchez a 197 verges. WR Aiden Fiegel a sept attrapés pour 187 verges.

Choix FND : Plan