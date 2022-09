Jeux hors conférence

Roméoville (0-3) à Oswego (1-2)

Lorsque: 19h jeudi

Dernier match : Oswego 61, Roméoville 20 (2021)

A propos des Spartiates : Romeoville est toujours à la recherche de ses premiers points de la saison après avoir été blanchi pour la troisième fois cette année lors d’une défaite de la semaine 3 contre Minooka. Les Spartans n’ont pas non plus eu beaucoup de chance du côté défensif du ballon, n’ayant évité le chronomètre qu’une seule fois cette saison. Romeoville, comme de nombreux membres du Sud-Ouest des Prairies Est, attend avec impatience la fin de la partie croisée du calendrier SPC.

A propos des Panthères : Oswego a remporté une victoire bien méritée la semaine dernière, en prenant soin de Joliet Central 42-0. C’est un très bon pari que les Panthers peuvent même améliorer leur record en entrant dans le jeu SPC West face à leur deuxième adversaire consécutif sans victoire. Alors que le porteur de ballon partant Nick Scott n’est toujours pas revenu d’une blessure de la semaine 1, les juniors Alex Magana et Noah Vera ont géré une grande partie de la charge. En fait, un seul des cinq partants qui ont quitté la semaine 1 avec des blessures est revenu. Junior Grifen Brown, avec un record d’équipe de 27 plaqués, mène une jeune défense d’Oswego qui progresse. Jordan Katzenbach et Deakon Tonielli ont tous deux attrapé 10 fois cette saison en tant que les deux principales cibles du QB Cruz Ibarra.

Choix du lecteur du vendredi soir : Oswego

Joliet Central (0-3) à Oswego Est (2-1)

Lorsque: 18h jeudi

Dernier match : Oswego Est 1, Joliet Central 0, forfait (2021)

À propos des Steelmen : Les terribles luttes de Joliet Central dans les compétitions croisées de la Southwest Prairie Conference se sont poursuivies au cours de la semaine 3, alors qu’elle a été vaincue dans une défaite contre Oswego. Depuis que la conférence a institué ce programme de croisement / division, Joliet Central n’a jamais remporté de concours de croisement. Les Steelmen ont été surclassés 116-20 en trois matchs et doivent simplement trouver un moyen de marquer quelques points de plus ou d’obtenir quelques arrêts défensifs supplémentaires pour combler l’écart concurrentiel entre eux et la majorité des autres équipes du SPC.

A propos des loups : Oswego East a laissé beaucoup de place à l’amélioration avec sa victoire 34-20 sur Plainfield East, mais les Wolves vont le prendre et passer à ce qui ne devrait être qu’une mise au point pour le jeu divisionnaire. Les Wolves ont intercepté cinq passes dans la victoire, dont deux de Mike Polubinski. Son frère Josh Polubinski mène les Wolves avec 12 réceptions sur l’année. Les porteurs de ballon Oshobi Odior et Tyler Bibbs ont raté leur deuxième match consécutif la semaine dernière en raison de blessures à la cheville et pourraient prendre une semaine de plus pour obtenir 100% pour le jeu SPC West. Junior Christian Martyn a rempli avec compétence, se précipitant pour deux touchés en complément du QB à double menace Tre Jones.

Choix FND : Oswego-Est

Plainfield Est (1-2) à Yorkville (3-0)

Lorsque: 19h jeudi

Dernier match : Yorkville 27, Plainfield Est 6 (2021)

A propos des Bengals : Plainfield East a eu quelques éclairs, mais il n’y en a pas eu assez et les Bengals ont du mal à rassembler quatre quarts cohérents. Plainfield East échangeait coup pour coup avec Oswego East en première mi-temps de la semaine 3 avant que les choses ne leur échappent lentement dans une défaite de deux touchés. QB Brandon Parades a lancé trois frappes de touché, mais l’offensive dans son ensemble doit trouver un moyen de mieux valoriser ses opportunités offensives car les revirements ont été un énorme problème pour eux, y compris une performance de cinq revirements au cours de la semaine 3. Quinn Morris, qui a quitté le match d’Oswego East avec une entorse à la cheville, est incertain.

A propos des renards : Yorkville a accordé ses premiers points de la saison la semaine dernière, mais a quand même géré son troisième adversaire de suite avec une relative facilité, battant Plainfield South 34-21. Gio Zeman a couru pour 147 verges et un touché en 27 courses, et pourrait être prêt pour un autre gros match contre une défense des Bengals qui a eu du mal à arrêter la course contre Oswego East. Blake Kersting, un secondeur hors pair des Foxes, a capté une passe de touché à chacun des trois premiers matchs de Yorkville. La défensive des Foxes devrait être préparée pour une offensive de Plainfield East qui tente de répartir les choses pour fatiguer les grands garçons de Yorkville à l’avant. Les Bengals ont tenté 55 passes contre Oswego East – ne soyez pas surpris s’ils essaient d’égaler cela.

Choix FND : Yorkville

Rivière Kishwaukee / Interstate 8

La Salle-Pérou (2-1) à Plano (2-1)

Lorsque: 19h15 vendredi

Dernier match : La Salle-Pérou 14, Plano 7 (printemps 2021)

A propos des cavaliers : LP a disputé des matchs à un score au cours des deux dernières semaines, perdant 16-8 contre Metamora lors de la semaine 2 avant de remporter une victoire de 21-13 contre Woodstock North la semaine dernière. Les Cavs traînaient Woodstock North 7-0 à la mi-temps. Antonio Rodriguez a marqué deux touchés au sol pour LP la semaine dernière, dont le vainqueur du match avec 33 secondes à jouer. Le quart-arrière Brendan Boudreau a couru pour 91 verges et un touché en 17 courses et a complété 1 de 4 passes pour 17 verges. Les Cavs ont battu les Reapers dans les deux rencontres depuis qu’ils ont tous deux rejoint l’Interstate 8 et plus tard le Kishwauee River / I8 White. LP a gagné 40-8 en 2019 et 14-7 au printemps 2021.

À propos des Faucheurs : Plano s’est occupé des affaires au cours des deux dernières semaines, manipulant facilement Manteno et Westmont, ce dernier 54-0 la semaine dernière. Le calendrier se raidit considérablement les deux semaines suivantes avec LP et un road trip à Richmond-Burton, invaincu. Waleed Johnson, qui a couru pour 557 verges et sept touchés avec 11,9 verges par course, est un talent électrique que Plano voudra obtenir en terrain découvert. Alex Diaz mène la défense de Plano avec 18 plaqués. La clé pour les Reapers sur le plan défensif est de jouer un bon football d’affectation contre l’attaque optionnelle de LP qui distribue le ballon assez uniformément. Les équipes spéciales pourraient également être essentielles pour faire en sorte que l’offensive des Cavaliers s’étende sur toute la longueur du terrain.

Choix FND : La Salle-Pérou