Record Newspapers Football Preview Capsules pour la semaine 2 – Shaw Local

Jeux hors conférence

Oswego (0-1) à Andrew (0-1)

Quand: 19h30 vendredi

Dernier match : Première rencontre

À propos des Panthères : Oswego a connu un premier match difficile à plus d’un titre. Les Panthers se sont accrochés à Neuqua Valley pendant la mi-temps, mais ils ont finalement réussi à s’en sortir dans une défaite de 28-3. Cinq partants, dont l’ailier défensif de toutes les conférences Taiden Thomas et le porteur de ballon partant Nick Scott, ont quitté le match blessés. Leur statut pour cette semaine n’est pas clair. La défense d’Oswego s’en est relativement bien sortie, provoquant trois revirements, mais son attaque doit se mettre sur la bonne voie. Cela commence par établir la course avec celui qui se trouve dans le champ arrière et par être plus efficace dans le jeu de passes – Oswego a raté ses 13 dernières tentatives de passes contre Neuqua. Oswego cherche à éviter son deuxième départ consécutif 0-2.

À propos des Thunderbolt : Andrew, comme Oswego, a connu une semaine d’ouverture difficile. Kaneland a transformé trois échappés perdus par Thunderbolt en touchés lors d’une éventuelle défaite d’Andrew 52-8. Andrew vient de connaître une saison de 4-5, mais avant cela, il avait atteint les séries éliminatoires lors de trois des quatre saisons complètes. Les Thunderbolts emploient une formation à double aile offensivement avec un fort accent sur l’arrière, bien que l’arrière Mike Barberi se soit libéré pour un touché de 72 verges contre Kaneland.

Choix du vendredi soir : Oswego

Oswego Est (1-0) à Lincoln-Way West (1-0)

Quand: 19h30 vendredi

Dernier match : Oswego Est 28, Lincoln-Way Ouest 14 (2021)

À propos des loups : Oswego East réalise une performance assez nette lors d’une victoire de 35-7 lors de la première semaine contre Waubonsie Valley. Les Wolves ont couru 200 verges, menés par les 119 verges d’Oshobi Odior en 19 courses, et ont limité Waubonsie à seulement 26 verges au sol – toujours une bonne formule pour gagner le football. Si Oswego East peut continuer à avoir ce genre de succès dans la gestion du football, ce qui n’a pas toujours été le cas en 2021, cela ne fera qu’ouvrir les choses pour la recrue de la Marine Tre Jones et le jeu de passes, et rendra les Wolves encore plus dangereux. arrêt.

À propos des guerriers : Lincoln-Way West a fait un effort tardif pour renverser Plainfield Central au cours de la première semaine, utilisant une sécurité au quatrième quart pour les catapulter vers la victoire. Après avoir réussi la sécurité, les Warriors ont reculé lors du coup d’envoi qui a suivi pour remporter une victoire de 15-14. L’offensive des Warriors devra trouver un autre équipement dans celui-ci s’ils espèrent garder leur record impeccable, car il leur a fallu un certain temps pour démarrer et ils n’auront probablement pas le luxe de le faire à nouveau.

Choix FND : Oswego Est

Plainfield Central (0-1) à Yorkville (1-0)

Quand: 19h vendredi

Dernier match : Yorkville 26, Plainfield Central 22 (éliminatoires 2021)

À propos des Wildcats : Ce fut une défaite frustrante lors de la première semaine pour les Wildcats, car ils ont essentiellement gardé l’offensive de Lincoln-Way West sous contrôle pendant tout le match. Les Warriors ont pris le contrôle du match très tard, enregistrant un safety puis obtenant un score d’équipes spéciales lors du coup d’envoi qui a suivi. En dehors de cette très courte période, Plainfield Central a largement réalisé ce qu’elle espérait accomplir. Plainfield Central s’est lancé dans l’offensive pour deux scores, un voyage qu’il devra probablement entreprendre à nouveau contre une défense de Yorkville qui, sur le papier et dans la pratique, semble très difficile à prendre pied.

À propos des renards : Yorkville s’est occupé des affaires au cours de la semaine 1, envoyant facilement Romeoville 42-0, permettant à la profondeur des Foxes d’acquérir de l’expérience de jeu. Le junior Michael Dopart, qui a partagé son temps au QB avec le senior Kyle Stevens, a lancé pour 142 verges et deux touchés et Josh Gettemy a totalisé 101 verges en attaque. Défensivement, Andrew Laurich et Andrew Zook ont ​​chacun réussi deux des neuf plaqués perdus de Yorkville. On pourrait supposer que la compétition se durcit un peu ce vendredi contre une équipe de Plainfield Central qui a battu les Foxes lors de la saison régulière l’an dernier. Cela devrait donner une meilleure idée de l’état d’avancement d’une attaque relativement inexpérimentée de Yorkville pendant que la défense des Foxes maintient le fort.

Choix FND : Yorkville

Manteno (0-1) à Plano (0-1)

Quand: 19h15 vendredi

Dernier match : Plan 28, Manteno 0 (2021)

À propos des Panthères : Manteno a connu un début de saison sans cérémonie, une défaite par blanchissage de 40-0 aux mains d’Evergreen Park. Les Panthers viennent de connaître une saison de 2-7. Damian Alsup et WR/DB Josh Carne, titulaires dans les deux sens il y a un an, sont des joueurs à surveiller pour une équipe avec de la profondeur aux postes de compétence, mais constitue un groupe jeune et inexpérimenté.

À propos des Faucheurs : Une défaite un peu dégonflante lors de la première semaine pour une équipe de Plano avec de grandes attentes contre une équipe d’Ottawa que les Reapers avaient battu haut la main au cours des trois dernières saisons. Waleed Johnson semble prêt à assumer le rôle d’homme principal de Plano offensivement, avec 147 verges en 20 courses et un touché. Plano, cependant, doit trouver un moyen de maintenir ses entraînements après avoir géré seulement 11 jeux au total au cours de la seconde moitié de la défaite 13-12 contre Ottawa. Cela devrait commencer par garder les choses simples et permettre aux Reapers de jouer vite. Il s’agit du premier des trois matchs consécutifs à domicile de Plano, les deux premiers contre des adversaires très gagnables, ce qui permettra idéalement aux Reapers de se remettre sur les rails et d’aplanir les problèmes.

Choix FND : Plano