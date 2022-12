Record établi avec un ADN ancien vieux de 2 millions d’années

L’ADN se désagrège avec le temps, donc plus il vieillit, plus les morceaux deviennent petits, jusqu’à ce qu’il ne reste plus rien à détecter. Et plus les fragments sont courts, plus il est délicat de les affecter à un groupe spécifique de plantes ou d’animaux.

“L’énorme schéma de dommages a clairement montré qu’il s’agissait d’ADN ancien”, explique Willerslev, qui dit que lui et ses collègues ont commencé à travailler avec les échantillons du Groenland en 2006. “Quand il y a 2 millions d’années, il y a eu tellement de temps d’évolution, que quoi que [species] que vous trouvez ne sont pas nécessairement très similaires à ce que vous voyez aujourd’hui.

L’équipe danoise affirme que l’ADN qu’ils ont trouvé a été préservé par des températures glaciales et parce qu’il était lié à l’argile et au quartz, ce qui ralentit également le processus de dégradation.

Jusqu’où exactement dans le temps les chercheurs pourront-ils voir reste une question ouverte. «Nous sommes probablement proches de la limite, mais qui sait», déclare Tyler Murchie, un boursier postdoctoral à l’Université McMaster qui développe des méthodes pour étudier l’ADN ancien. Il note que les chercheurs néerlandais ont réussi à combiner plusieurs techniques pour “créer une reconstruction robuste de cet écosystème”.

Willerslev a prédit un jour qu’il serait impossible de récupérer l’ADN de tout ce qui a vécu il y a plus d’un million d’années. Maintenant qu’il a battu le record, il hésite à dire où se situe la limite. « Je ne serais pas surpris si… nous pouvions remonter deux fois plus loin », dit-il. “Mais je ne le garantirais pas.”