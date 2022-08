Record élevé de corail sur certaines parties de la Grande Barrière de Corail australienne, bien que l’écosystème reste vulnérable au réchauffement | Actualité Climatique

La couverture corallienne sur les deux tiers de la Grande Barrière de Corail australienne a atteint son plus haut niveau depuis le début des relevés il y a 36 ans, selon des scientifiques marins surveillant l’écosystème.

Mais le corail reste très vulnérable aux événements de blanchissement massif, qui se produisent de plus en plus fréquemment à mesure que l’activité humaine réchauffe les océans, a déclaré l’Institut australien des sciences marines (AIMS) dans son rapport annuel.

La récupération dans les parties centrale et nord du récif classé au patrimoine mondial de l’UNESCO ne s’est pas étendue à la région sud, qui a perdu sa couverture corallienne au milieu d’une épidémie d’étoiles de mer à couronne d’épines.

La Grande Barrière de Corail reste un “système résilient” qui “maintient toujours cette capacité à se remettre des perturbations”, a déclaré Mike Emslie, responsable du programme de surveillance de l’AIMS.

“Mais ce qui est inquiétant, c’est que la fréquence de ces événements de perturbation augmente, en particulier les événements de blanchissement massif des coraux”, a-t-il ajouté.

Plus tôt cette année, le premier blanchissement massif a eu lieu au cours d’une année La Niña, un cycle climatique naturel qui apporte généralement des températures plus fraîches qui permettent au corail de se rétablir. Il s’agissait du quatrième événement de blanchiment de masse en sept ans.

Le Dr Emslie a déclaré que le changement climatique provoquait des vagues de chaleur marines de plus en plus fréquentes et de plus longue durée.

“La fréquence croissante du réchauffement des températures océaniques et l’ampleur des épisodes de blanchissement massif mettent en évidence la menace critique que le changement climatique fait peser sur tous les récifs, en particulier alors que des épidémies d’étoiles de mer à couronne d’épines et des cyclones tropicaux se produisent également”, a-t-il déclaré.

Il a averti : “Des perturbations futures peuvent inverser la reprise observée en peu de temps.”

Le directeur général de l’AIMS, le Dr Paul Hardisty, a déclaré que la fréquence croissante de tels événements est un “territoire inexploré” pour le récif.

“Au cours de nos 36 années de surveillance de l’état de la Grande Barrière de Corail, nous n’avons pas vu d’événements de blanchissement aussi rapprochés”, a-t-il déclaré.

Le rapport intervient alors que l’UNESCO se demande s’il convient de classer la Grande Barrière de Corail comme “en danger”, à la suite d’une visite de l’organisme des Nations Unies en mars.

La question devait être discutée lors d’une réunion du Comité du patrimoine mondial en Russie en juin, qui a ensuite été reportée.

Dans une mesure clé de la santé des récifs, l’AIMS définit une couverture de corail dur de plus de 30 % comme une valeur élevée, sur la base de sa durabilité à long terme.

relevés du récif.

Dans la région nord, la couverture moyenne de corail dur est passée à 36 % en 2022, tandis que dans la région centrale, la couverture de corail dur est passée à 33 % – les niveaux les plus élevés enregistrés pour les deux régions depuis que l’institut a commencé à surveiller le récif en 1985.

Mais dans la région sud, qui a généralement une couverture de corail dur plus élevée que les deux autres régions, la couverture est tombée à 34 % en 2022 contre 38 % un an plus tôt.

