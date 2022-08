Record égal de Liverpool en démolition en Premier League

Liverpool a marqué neuf buts contre une équipe malheureuse de Bournemouth dans une performance record

Liverpool a égalé un record de tous les temps en Premier League lors de son incroyable victoire 9-0 contre Bournemouth lors d’une performance époustouflante à Anfield sous le soleil de fin août – et cela aurait pu être encore plus si Mo Salah n’avait pas raté un but ouvert.

L’équipe de Jurgen Klopp avait fait l’objet de critiques cette semaine après qu’un mauvais départ ne leur avait laissé que deux points lors de leurs trois premiers matchs de Premier League, mais ils ont plus que compensé cela avec une performance fulgurante contre une équipe de Bournemouth sous la normale dans un match qui est intervenu quelques jours après une défaite abjecte contre Manchester United.

Liverpool a rapidement quitté les blocs avec des buts de Luis Diaz et Harvey Elliott; des grèves qui ont immédiatement apaisé les inquiétudes des fidèles d’Anfield et laissé Liverpool avec la fondation pour aller de l’avant.

Poussez vers l’avant, ils l’ont fait. Trent Alexander-Arnold a ajouté le décompte avec une frappe sensationnelle à longue portée juste avant la demi-heure. Roberto Firmino a ajouté un quatrième peu de temps après avant que Virgil van Dijk n’intervienne pour porter le score à 5-0 à la mi-temps.

Et si Bournemouth pensait que Liverpool pourrait se détendre dans la deuxième période, ils se sont lourdement trompés lorsque leur défenseur Chris Mepham a mis le ballon dans son propre but juste après la reprise.

De là, le torrent a continué. Firmino en a marqué un autre, tandis que la signature estivale Fabio Carvalho a marqué son premier but aux couleurs de Liverpool et à cinq minutes de la fin, Luis Diaz s’est élevé au-dessus de la défense de Bournemouth pour marquer un neuvième sensationnel devant une foule en délire d’Anfield.

C’était la quatrième fois en 30 ans d’histoire de la Premier League qu’une équipe gagnait par un score de 9-0.

Manchester United l’a fait deux fois, d’abord contre Ipswich en 1995 et de nouveau contre Southampton l’année dernière. Leicester City a également battu Southampton avec un score de 9-0 en 2019.

Remarquablement, le résultat aurait pu être pire pour Bournemouth si Mo Salah n’avait pas poussé loin d’un an avec le but à sa merci après 15 minutes alors que le score était encore de 2-0.

Par la suite, cependant, Klopp n’a pas pu cacher sa satisfaction aux médias.

“Très bien,” il a dit. “Nous voulions montrer une réaction. Soyez nous-mêmes. Devenir la meilleure version de nous-mêmes. Nous jouons d’une manière spécifique.

« Nous avons marqué des buts magnifiques. Le match s’est arrangé et nous avons continué à marquer. Il s’agissait de continuer. Pour ne pas humilier Bournemouth, nous ne pouvions pas les respecter davantage. Il s’agit de mettre l’adversaire sous pression. Je pourrais amener les enfants, ils le méritent tellement. Harvey [Elliott] est un joueur spécial, but magnifique. Tout était parfait à peu près.

« Si nous voulons réussir dans cette ligue, nous devons faire preuve de constance. C’est ce que nous devons faire maintenant. C’était notre force. Nous regarderons Newcastle demain et verrons ce que nous pouvons faire contre eux.