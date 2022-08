Record du monde pour un adolescent en vol solo

Sofia, Bulgarie –

Un adolescent belgo-britannique est devenu la plus jeune personne à faire le tour du monde en solo dans un petit avion après avoir atterri mercredi en Bulgarie, où son voyage mondial a débuté il y a cinq mois.

Mack Rutherford, qui a eu 17 ans pendant le voyage, a atterri sur une piste d’atterrissage à l’ouest de la capitale bulgare, Sofia, pour terminer sa tâche et revendiquer deux records du monde Guinness. En plus de devenir la plus jeune personne à faire le tour du monde par lui-même, Rutherford est la plus jeune personne à avoir fait le tour du monde en ULM.

Sa sœur, Zara, qui a terminé son propre vol mondial en janvier à l’âge de 19 ans, détenait auparavant le record d’ultra-léger. Rutherford a pris le record d’âge de Travis Ludlow de Grande-Bretagne, qui avait 18 ans lorsqu’il a fait un vol en solitaire autour du monde l’année dernière.

Le voyage record, qui a commencé le 23 mars, a conduit Rutherford à travers 52 pays sur les cinq continents. Pour établir une marque reconnue par le Guinness World Records, il franchit deux fois l’équateur.

Issu d’une famille d’aviateurs, Rutherford obtient son brevet de pilote en 2020, ce qui fait de lui à l’époque le plus jeune pilote du monde à l’âge de 15 ans.

Son voyage en solo autour du monde a débuté en Bulgarie parce que son sponsor, la société d’hébergement Web ICDSoft, a son siège à Sofia et lui a prêté l’avion.

Comme sa sœur, Rutherford a piloté un Shark, l’un des avions ultra-légers les plus rapides au monde avec une vitesse de croisière atteignant 300 km/h (186 mph). Normalement biplace, il a été modifié pour son long voyage en remplaçant le deuxième siège par un réservoir supplémentaire.

Initialement prévu pour durer jusqu’à trois mois, le voyage a duré plus longtemps en raison de plusieurs obstacles inattendus sur son chemin, notamment des pluies de mousson, des tempêtes de sable et une chaleur extrême.

Mais la plupart des retards ont été causés par des attentes pour obtenir les permis et autres documents requis pour un vol ultérieur ou par la nécessité de modifier l’itinéraire prévu s’ils étaient rejetés.

Le vol l’a emmené à travers l’Afrique et la région du Golfe vers l’Inde, la Chine, la Corée du Sud et le Japon. Il a traversé le nord du Pacifique et a atterri après 10 heures ininterrompues dans les airs sur une île volcanique près du détroit de Béring.

De là, il s’est dirigé vers l’Alaska et le long de la côte ouest des États-Unis jusqu’au Mexique, puis il s’est dirigé vers le nord le long de la côte est des États-Unis jusqu’au Canada et à travers l’océan Atlantique jusqu’en Europe.

Mercredi, une foule immense de personnes était arrivée à l’aéroport pour accueillir Rutherford et célébrer ses réalisations. Parmi eux se trouvaient les trois membres de sa famille immédiate.

Le père Sam Rutherford a déclaré qu’il était extrêmement heureux et fier des réalisations de ses enfants. Il a déclaré aux journalistes qu’un tel événement encourageait particulièrement les enfants à poursuivre leurs rêves et les parents à les soutenir dans leurs efforts.

Sa sœur, Zara Rutherford, a déclaré qu’elle était restée en contact étroit avec son jeune frère pendant son voyage.

“Pendant qu’il volait, j’essayais constamment de rester en contact et de l’aider. Nos parents l’appelaient tous les jours, et je participais à ces conversations. Je lui donnais des conseils sur l’itinéraire, sur le vol, afin que je puisse être utile pour lui », dit-elle.