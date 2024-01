Record du monde Guinness du chien le plus âgé en cours d’examen : ce qu’il faut savoir

Il est possible que le chien le plus âgé du monde ne puisse pas conserver son titre de record du monde Guinness bien plus longtemps.

L’autorité chargée de tout ce qui concerne les records du monde a déclaré mardi qu’elle procédait à un examen formel du record de chien le plus ancien, qui a été attribué à Rafeiro do Alentejo, 31 ans, nommé Bobi, du Portugal, en février 2023, a déclaré la porte-parole de Guinness, Amanda. Marcus a partagé avec USA TODAY mardi.

Bobi est décédé environ huit mois plus tard, a rapporté USA TODAY précédemment.

L’examen a été lancé en réponse à un certain nombre de vétérinaires exprimant leur scepticisme quant à l’âge de Bobi, a rapporté l’Associated Press. signalé.

Le communiqué de Guinness indique que la publication « examine les preuves que nous avons dans nos dossiers, recherche de nouvelles preuves, contacte les experts et ceux liés à la demande initiale ».

Voici ce que nous savons.

Qui est Bobi ?

Bobi a passé toute sa vie dans le village rural portugais de Conqueiros, à environ 93 miles au nord de la capitale du pays, avec son propriétaire Leonel Costa et sa famille, a rapporté USA TODAY précédemment.

Le père de Costa a décidé qu’ils ne pouvaient pas s’occuper de la portée de quatre chiots dans lesquels Bobi était né, car ils avaient déjà trop d’animaux à s’occuper. Ils ont donc décidé de supprimer les détritus.

“Malheureusement, à cette époque, les personnes âgées considéraient comme normal… d’enterrer les animaux dans un trou pour qu’ils ne survivent pas”, a expliqué Costa à Guinness.

Costa et ses frères ont pu retrouver Bobi vivant à proximité. Il a eu la chance de s’échapper, se cachant dans un tas de bois chez eux.

Les frères et sœurs ont gardé secrète l’existence du chiot aussi longtemps qu’ils ont pu, mais lorsque les parents des garçons ont découvert que Bobi était en vie, “il était trop tard pour le rabaisser, alors Bobi est devenu un membre de la famille”, a rapporté Guinness.

Bobi a mené une vie pleine d’amour et de célébration malgré des débuts difficiles.

Sa famille a organisé au chien âgé une « somptueuse fête d’anniversaire » avec plus de 100 invités pour célébrer son 31e anniversaire. Bobi est décédé environ 165 jours après son anniversaire.

Il a été décrit par son propriétaire comme “unique en son genre”, ajoutant que sa famille était “très heureuse et reconnaissante envers la vie de nous avoir permis, après 30 ans, d’avoir Bobi dans notre vie quotidienne”.

Qu’arrivera-t-il au titre de record du monde Guiness de Bobi ?

La question de savoir si Bobi continuera à être connu comme le chien le plus âgé du monde dépend du résultat de l’examen.

Son âge a déjà été vérifié et confirmé de manière indépendante par plusieurs agences, dont Guinness et le Sistema de Informação de Animais de Companhia, une base de données sur les animaux de compagnie autorisée par le gouvernement portugais et gérée par le Sindicato Nacional dos Médicos Veterinários, le syndicat national des vétérinaires du pays. .

La durée de vie moyenne d’un chien comme Bobi, le Rafeiro do Alentejo, est de 12 et 14 ans, a rapporté Guinness.

Aucune mesure n’a encore été prise concernant les détenteurs de records et toute action sera déterminée par le résultat de l’examen, a déclaré Marcus.

Guinness a également décidé de « suspendre temporairement les candidatures » concernant les dossiers du chien vivant le plus âgé et du chien le plus âgé de tous les temps « jusqu’à ce que toutes nos découvertes soient en place et aient été communiquées ».

Contributrice : Natalie Alund

