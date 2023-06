Record du monde Guinness battu par un homme de Calgary

Le nom de Robert Murray figure désormais dans le livre Guinness des records du monde pour avoir parcouru à vélo la plus longue distance enregistrée sans utiliser ses mains.

L’homme de Calgary a parcouru 130,28 kilomètres lundi en tournant en rond sur le terrain plat du stationnement du Crossroads Market de Calgary.

Il a parlé à CTV News après son exploit, disant qu’il n’était pas aussi fatigué qu’il le pensait.

« Je suis certainement endolori », a déclaré Murray. « Je suis sûr que je le ressentirai beaucoup plus demain. »

Il dit que le défi était plus dans son esprit qu’autre chose.

« C’est plus garder la tête dans le jeu. »

Battre un record Guinness, c’est plus que sauter sur votre vélo et rouler. Murray dit qu’il a mis quelques années à planifier comment réaliser son exploit.

« Il s’agissait de trouver un lieu où je pourrais tenter le parcours car il doit être relativement plat. Je dois trouver un arpenteur-géomètre », a-t-il déclaré.

« C’était vraiment ce processus et être capable de le mesurer. »

Il dit que les voies de la ville n’auraient pas fonctionné à cause d’un certain nombre de problèmes, il est donc heureux que Crossroads Market lui ait laissé utiliser son espace.

Murray a également profité de l’événement pour amasser des fonds pour la Société Alzheimer de Calgary.

« La maladie d’Alzheimer est présente dans ma famille depuis un certain temps et j’ai depuis perdu ma grand-mère. C’est donc une cause qui tient à cœur à ma famille. »

Le précédent record Guinness était de 122 kilomètres.