Record du monde du 400 mètres haies pour Karsten Warholm

La finale du 400 mètres haies messieurs a produit l’un des moments les plus dramatiques des Jeux olympiques de Tokyo.

Le Norvégien Karsten Warholm a devancé Rai Benjamin de l’équipe américaine pour la médaille d’or en battant son propre record du monde, affichant un temps fulgurant de 45,94 secondes. Benjamin, pour sa part, a également battu l’ancien record de Warholm, terminant sa course en 46,17 secondes.

La course étroite entre rivaux représentait le meilleur des sports et produisait des images indélébiles. Warholm a été choqué de voir son temps, puis il a déchiré son maillot d’excitation.

Benjamin était incrédule, car il avait couru la course plus vite que quiconque auparavant mais avait quand même terminé avec une médaille d’argent. La Brésilienne Alison dos Santos a décroché la médaille de bronze – et il en était plutôt emballé.

COMPTAGE COMPLET DE MÉDAILLES : Où chaque pays se classe dans le décompte des médailles des Jeux olympiques de Tokyo

VOTRE BOÎTE DE RÉCEPTION APPROUVE : Inscrivez-vous à notre newsletter olympique pour obtenir un aperçu exclusif

INSIDE SCOOP TO TOKYO, TEXTE POUR VOUS : Inscrivez-vous aux textes olympiques, où nous serons votre guide officiel des Jeux

Voici quelques images durables d’une course pour les âges: