Record de verges par la passe de la NFL: Tom Brady s’apprête à écrire l’histoire poétique du QB lors de la réunion des Patriots

Tom Brady n’a besoin que de 68 verges pour dépasser Drew Brees pour le plus grand nombre de verges en saison régulière de tous les temps par un quart-arrière de la NFL.

Lorsqu’il entrera sur le terrain du Gillette Stadium dimanche, portant cette fois l’uniforme des Buccaneers, il est presque certain qu’il décrochera le record. Ce ne sera que le dernier d’une longue liste de records détenus par le futur quart-arrière du Temple de la renommée, qui, entre autres, revendique le plus grand nombre d’anneaux du Super Bowl, le plus grand nombre de passes de touché et le plus grand nombre de victoires de n’importe quel quart-arrière de l’histoire de la NFL.

Brady s’est régulièrement hissé au sommet de la liste des verges par la passe. Alors que trois autres quarts actifs sont dans le top 10, aucun ne semble être à une distance de frappe de la marque.

Avec Brady susceptible de prendre le record lors de « Sunday Night Football », Sporting News jette un œil aux autres noms en haut de la liste des yards par la passe, les records détenus par Brady et qui, le cas échéant, peuvent atteindre Brady bientôt. -être record.

Record de verges par la passe de la NFL

Le record de verges par la passe en saison régulière a été entre les mains de plusieurs joueurs différents au fil des ans.

Johnny Unitas a pris sa retraite en tant que leader en 1973 à 40 239, le premier QB à atteindre 40 000. Fran Tarkenton détenait le record lorsqu’il l’a qualifié de carrière en 1978 à 47 003. Dan Marino détenait le record à 61 361 jusqu’à ce que Brett Favre le dépasse en 2007, sa dernière année avec les Packers. Peyton Manning a battu le record de Favre de 71 838 en 2015 et a pris sa retraite avec 71 940, un nombre qui a tenu jusqu’à ce que Brees établisse le nouveau record en 2018. Brees a pris sa retraite à la fin de la saison 2020 avec 80 358.

Seuls 11 quarts ont atteint 50 000 verges par la passe en saison régulière au cours de leur carrière. Voici les joueurs classés par la plupart des verges par la passe en carrière.

Joueur Années verges Drew Brees 2001-20 80 358 Tom Brady 2000-21 80 291 Peyton Manning 1998-2015 71 940 Brett Favre 1991-2010 71 838 Philippe Rivières 2004-20 63 440 Dan Marin 1983-99 61 361 Ben Roethlisberger 2004-21 61 149 Eli Manning 2004-19 57 023 Matt Ryan 2008-21 56 474 Aaron Rodgers 2005-21 51 894 John Elway 1983-98 51 475

Si le classement incluait les chiffres des séries éliminatoires, Brady aurait pris l’avantage sur Brees il y a quelque temps. Brady a 12 449 verges par la passe en séries éliminatoires contre 5 366 pour Brees.

Quels records détient Tom Brady ?

En plus des verges par la passe en séries éliminatoires susmentionnées, Brady détient un certain nombre d’autres records.

Nous ne commencerons même pas à entrer dans tous les records qu’il détient car il y en a tellement. Mais voici quelques-uns des faits saillants.

591 touchés par la passe en saison régulière

83 touchés par la passe en séries éliminatoires

266 victoires du quart-arrière

63 disques gagnants

215 matchs avec plusieurs passes de touché

10 victoires consécutives en séries éliminatoires pour commencer une carrière dans la NFL

11 saisons consécutives de 11 victoires en tant que QB

Ce n’est que le début. Il est également le seul quart-arrière avec 40 saisons de TD dans l’AFC et la NFC.

En plus de ces enregistrements, Brady a un certain nombre de reconnaissances où le simple ajout du préfixe « le plus ancien » devant est vrai. Brady est le quart-arrière le plus âgé de l’histoire de la NFL à avoir réalisé les objectifs suivants :

Être nommé MVP (40)

Être nommé MVP du Super Bowl (43)

Gagnez un Super Bowl (43)

Gagner l’AFC (41)

Gagnez le NFC (43)

Lancer une passe de touché en séries éliminatoires (43)

Avec combien de verges par la passe Brady pourrait-il terminer sa carrière ?

Il n’y a aucun précédent pour ce que Brady a pu faire.

Avant Brady, seul Favre avait récolté plus de 4 000 verges par la passe en une saison à 40 ans ou plus. Brady l’a fait quatre fois, et avec l’un des groupes de receveurs les plus talentueux de la ligue et un 17e match cette saison, il est susceptible de le faire à nouveau, si sa santé le permet.

L’an dernier, il a récolté 4 633 verges par la passe en saison régulière. C’est le plus de toutes les saisons qu’il a eues dans la quarantaine. Il est parti à un rythme irréel pour commencer cette année car il a déjà 1 087 verges à son actif. S’il maintient ce rythme de 362,3 verges par match, il terminera la saison avec 6 160 verges, ce qui le placerait à 85 364 pour sa carrière. Donnez-lui une autre saison, et il pourrait atteindre 90 000. Encore trois ou quatre saisons, et il atteint peut-être les 100 000.

George Blanda est le quart-arrière le plus âgé à avoir réussi une passe dans la NFL, après avoir terminé à 48 ans en 1975. Mais aucun QB de plus de 42 ans n’a même commencé 10 matchs en dehors de Brady, selon Stathead. Il a déclaré plus tôt cette saison qu’il pensait pouvoir jouer jusqu’à l’âge de 50 ans. Peut-il vraiment continuer à afficher des saisons de passes de 4 000 verges? Avons-nous des raisons de douter de lui ?

Le sport est en eaux inconnues avec Brady.

Les QB les plus susceptibles d’attraper Brady

Cela va prendre beaucoup de temps avant que quelqu’un n’attrape Brady dans les verges ou les touchés par la passe, d’autant plus qu’il semble qu’il pourrait rester un peu plus longtemps dans la NFL.

Mais les joueurs de la ligue auront un avantage pour aider à rattraper Brady : 17 saisons de match. Brady a passé toute sa carrière à ce stade avec seulement 16 saisons de matchs, donnant à la prochaine génération de joueurs un match supplémentaire par an à ajouter à leurs totaux de carrière.

Alors qui peut attraper Brady ?

A commencer par l’évidence : Patrick Mahomes. La star des Chiefs QB totalise déjà 15 092 verges par la passe et il n’a que 26 ans, le plus grand quart de l’histoire de la NFL au cours de ses 50 premiers départs (il en a 49). Il a lancé au moins 4 000 verges chaque saison au cours de laquelle il a été partant. Mahomes est signé avec les Chiefs jusqu’en 2031, et bien qu’il lui faudrait beaucoup plus de 10 ans pour rattraper Brady, il n’aurait que 36 ans à l’expiration de l’accord; il y a actuellement quatre quarts dans la ligue 36 ou plus.

Il y a quelques jeunes QB qui ont des débuts prometteurs. Justin Herbert a obtenu le deuxième plus grand nombre de verges par la passe par un QB âgé de 22 ans ou moins la saison dernière à 4 336, et il a également ouvert la campagne 2021 en force. Josh Allen a jusqu’à 10 514 verges par la passe et il n’a que 25 ans avec déjà deux saisons avec plus de 3 000 verges par la passe. Kyler Murray a commencé sa carrière dans la NFL avec deux saisons d’au moins 3 700 verges par la passe et il n’a que 24 ans.

Ensuite, il y en a quelques-uns avec des chances extérieures. Trevor Lawrence n’a que 21 ans et est entré dans la NFL avec autant d’acclamation et de battage médiatique que n’importe quel QB de mémoire récente, mais sa saison recrue n’a pas bien commencé. Jameis Winston avait plus de verges par la passe que n’importe quel quart-arrière avant d’avoir 26 ans, est actuellement à 20 199 verges et il a passé pour 5 109 verges en 2019, mais lancer 30 interceptions en une saison ne l’aidera pas à conserver un emploi de départ. Jared Goff est sur le point d’avoir 27 ans et a 18 972 verges, donc lui aussi a au moins accumulé de gros verges au début. Oui, c’est tellement difficile de voir quelqu’un attraper Brady en ce moment que nous regardons des gars comme Winston et Goff.

Il n’est pas facile de voir qui pourrait être le prochain meneur de tous les temps pour les verges par la passe. Il ne s’agit pas seulement de démarrages à chaud, mais de rester constant au fil des ans. Brady a lancé plus de 4 000 verges chaque saison depuis qu’il a 40 ans. Il n’y a aucun précédent pour ce niveau de succès, et même avec 17 matchs par saison, il faudrait ce niveau de production pour atteindre le record.