Record de Pep Guardiola contre le Real Madrid: chaque résultat que l’entraîneur de Manchester City a eu contre les ennemis de la Ligue des champions

Pep Guardiola se prépare pour sa quatrième demi-finale de Ligue des champions contre le Real Madrid de sa carrière, alors que son équipe de Manchester City se prépare à affronter les champions d’Europe avec une place en finale en jeu.

Le patron catalan a opposé Barcelone, le Bayern Munich et Manchester City aux 14 vainqueurs de la Ligue des champions dans les quatre derniers de la compétition dans le passé, Guardiola cherchant à se venger de City après avoir si cruellement raté la finale de la saison dernière.

Le Real Madrid et Guardiola ne semblent jamais très éloignés l’un de l’autre, ce qui soulève la question suivante : quel est le bilan de Pep Guardiola contre le Real Madrid ? QuatreQuatreDeux approfondit les chiffres.

Bien qu’il n’ait passé que quatre saisons en Liga à la tête de Barcelone – il en est actuellement à sa septième au stade Etihad – Guardiola a affronté le Real Madrid à pas moins de 21 reprises, ce qui en fait son quatrième adversaire le plus fréquent. Il n’a réussi que plus de fois contre Arsenal, Chelsea et Manchester United.

Au cours de ces 21 matches, Guardiola s’est comporté de manière assez impressionnante, remportant 12 fois, faisant quatre nuls et perdant cinq. Ses équipes ont également marqué 42 buts au cours de cette période, en concédant un total de 28.

Parmi ces 21 matches, cependant, figurent les demi-finales cruciales de la Ligue des champions susmentionnées.

La saison dernière, Manchester City de Guardiola s’est rendu au Bernabeu pour le match retour après avoir remporté le premier match 4-3, et semblait destiné à atteindre la finale alors que le match entrait dans les phases finales. Rodrygo leur a cruellement volé cette opportunité, marquant deux fois dans le temps additionnel pour envoyer le match en prolongation, où Karim Benzema a dûment marqué le but de la victoire.

Sept ans auparavant, lors de la saison 2013/14, le Bayern Munich de Pep avait perdu dans les deux matches des demi-finales, notamment 4-0 à domicile alors que Cristiano Ronaldo et Gareth Bale se déchaînaient.

Il garde de bons souvenirs de la rencontre d’El Clasico 2010/11, gagnant 3-1 au total pour atteindre la finale, où il a remporté son deuxième – et à ce jour, le dernier – trophée de la Ligue des champions en tant que manager.

Tout n’est pas sombre non plus pour Manchester City contre le Real Madrid sous Guardiola. Lors de la saison 2019/20, City a éliminé Los Blancos de la Ligue des champions lors des huitièmes de finale avec deux victoires 2-1.

La prochaine demi-finale sera la cinquième et la sixième fois que Guardiola affrontera le Real Madrid en tant que manager de Manchester City. Naviguez jusqu’à la finale à Istanbul, et le triplé tant convoité devient une possibilité encore plus grande pour Manchester City cette saison.

Le bilan de Pep Guardiola face au Real Madrid

1. Barcelone 2-0 Real Madrid, Liga (2008/09)

2. Real Madrid 2-6 Barcelone, Liga (2008/09)

3. Barcelone 1-0 Real Madrid, Liga (2009/10)

4. Real Madrid 0-2 Barcelone, Liga (2009/10)

5. Barcelone 5-0 Real Madrid, Liga (2010/11)

6. Real Madrid 1-1 Barcelone, Liga (2010/11)

7. Barcelone 0-1 Real Madrid, finale de la Copa del Rey (2010/11)

8. Real Madrid 0-2 Barcelone, demi-finale aller de la Ligue des champions (2010/11)

9. Barcelone 1-1 Real Madrid, demi-finale retour de la Ligue des champions (2010/11)

10. Real Madrid 2-2 Barcelone, finale aller de la Super Coupe d’Espagne (2011/12)

11. Barcelone 3-2 Real Madrid, finale retour de la Super Coupe d’Espagne (2011/12)

12. Real Madrid 1-3 Barcelone, Liga (2011/12)

13. Real Madrid 1-2 Barcelone, quart de finale aller de la Copa del Rey (2011/12)

14. Barcelone 2-2 Real Madrid, quart de finale retour de la Copa del Rey (2011/12)

15. Barcelone 1-2 Real Madrid, Liga (2011/12)

16. Real Madrid 1-0 Bayern Munich, demi-finale aller de la Ligue des champions (2013/14)

17. Bayern Munich 0-4 Real Madrid, demi-finale retour de la Ligue des champions (2013/14)

18. Real Madrid 1-2 Manchester City, huitièmes de finale aller de la Ligue des champions (2019/20)

19. Manchester City 2-1 Real Madrid, huitièmes de finale retour de la Ligue des champions (2019/20)

20. Manchester City 4-3 Real Madrid, demi-finale aller de la Ligue des champions (2021/22)

21. Real Madrid 3-1 Manchester City, demi-finale retour de la Ligue des champions (2021/22)