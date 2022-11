Record de fréquentation au stade Lusail alors que les prouesses de Messi écrasent le Mexique

L’Argentine a affronté le Mexique dans un match à gagner dimanche 27 novembre, au cours duquel une participation record de plus de 88 000 personnes a été enregistrée au stade Lusail de Doha.

L’engouement de Lionel Messi était évident dans le stade car il s’est réchauffé lorsque Messi a fait preuve de son génie avec un but magique à la 63e minute. Sa frappe basse de l’extérieur de la surface était tout simplement phénoménale car elle a attiré l’attention de tout le monde dans le stade. Plus tard, il a également contribué avec une passe décisive pour sceller le match.

Plus tôt dans la journée, l’Argentine avait gardé ses nerfs serrés après une défaite choquante contre l’Arabie saoudite lors du premier match de la Coupe du monde. Avec le Mexique comme adversaire, l’Argentine a semblé prudente en première mi-temps, mais le match a fait demi-tour après 60 minutes lorsque Messi a trouvé l’espace pour sortir de l’impasse. La foule de Lusail a alors crié le nom de Messi à l’unisson, ce qui a secoué l’esprit mexicain.

En plus de marquer un but, Messi a également créé l’espace pour Enzo Fernandez, 21 ans, pour marquer un superbe curleur pour sceller le match pour l’Argentine à la 87e minute.

Après la victoire, Messi a déclaré: «Nous savions que si nous ne gagnions pas aujourd’hui, nous serions éliminés et que si nous gagnions (notre destin) dépendrait de nous. Heureusement, nous avons pu gagner et cela nous rend très heureux. C’est un poids sur nos épaules et nous pouvons recommencer contre la Pologne.”

“La première mi-temps a été difficile à cause de la façon dont ils ont défendu”, a déclaré le capitaine argentin. “Nous n’avons pas pu trouver d’espace et n’avons pas déplacé le ballon comme nous le voulions.

“En deuxième mi-temps, nous avons réussi à avoir plus de possession de balle et à trouver de l’espace entre les lignes. Nous avons commencé à rapprocher le ballon de la surface (de penalty) et à jouer notre jeu normal”, a-t-il ajouté.

Dans le livre des records, Messi en a ajouté un autre à son nom puisqu’il est désormais à la fois le joueur le plus jeune et le plus âgé à avoir marqué et aidé dans une seule Coupe du monde depuis 1996. En 2006, il avait fait de même contre la Serbie.

L’Argentine a maintenant rebondi dans le tournoi, mais il reste encore beaucoup à faire car elle devra encore gagner contre la Pologne lors de son dernier match de phase de groupes pour garantir ses chances de se qualifier pour les huitièmes de finale du tournoi.

