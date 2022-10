Record de financement de campagne battu dans la course au gouverneur de Pennsylvanie

HARRISBURG, Pennsylvanie (AP) – Josh Shapiro, candidat démocrate de Pennsylvanie au poste de gouverneur, a battu le record de dépenses de campagne de l’État vieux de 2 décennies alors qu’il affrontait le républicain Doug Mastriano, qui était sur la bonne voie pour dépenser moins d’un dixième de plus.

La course entre Shapiro et Mastriano pourrait tester la puissance de ces dépenses de campagne dans l’une des courses les plus médiatisées du pays pour le poste de gouverneur. Un candidat a dépensé plus d’argent que tout autre candidat au poste de gouverneur de Pennsylvanie, et l’autre a dépensé moins que tout autre au cours des deux dernières décennies au moins.

L’argent collecté par Shapiro lui a permis de diffuser des publicités télévisées tous les jours depuis le mois d’avril, l’aidant à diriger les sondages depuis le début de la course. Ces derniers jours, Mastriano a commencé à diffuser sa première publicité télévisée depuis qu’il a remporté la primaire du GOP en mai, alors même qu’il se plaint que le parti national ne vient pas à son aide.

Mastriano prédit toujours la victoire et vante sa campagne comme une opération de base inégalée, mais il reconnaît également qu’il est martelé dans la course aux dons.

“Il y a beaucoup de gens bien intentionnés qui ne se sont jamais présentés aux élections ou à une campagne à l’échelle de l’État qui ont tous ces bons conseils :” Vous devez diffuser plus de publicités télévisées “, a déclaré Mastriano à un animateur d’émission de radio conservateur vendredi. “OK, c’est une excellente idée, et si vous faisiez un don et que vous nous aidiez à le faire ?”

Au total, Shapiro a dépassé Mastriano de 16 à 1 au cours du cycle de campagne 2021-22, selon les documents de financement de la campagne jusqu’à la dernière date limite de déclaration de l’État du 19 septembre.

Shapiro a déclaré des dépenses de 44 millions de dollars, y compris des contributions en nature, éclipsant le record de dépenses de la campagne 2001-02 établi par le démocrate Ed Rendell d’un peu moins de 42 millions de dollars. Il lui reste encore des semaines à ajouter à ce total.

Mastriano, à son tour, a déclaré avoir dépensé moins de 3 millions de dollars. Shapiro a déclaré avoir encore 11 millions de dollars en banque; Mastriano a rapporté 2,6 millions de dollars.

Le déséquilibre des dépenses s’explique au moins en partie par les prouesses de Shapiro en matière de collecte de fonds et ses liens profonds avec les donateurs du parti.

Mais aussi, cela est expliqué par Mastriano, un novice politique qui a repoussé les donateurs du GOP en faisant campagne avec des personnalités d’extrême droite, en soutenant une interdiction complète de l’avortement sans exception et en colportant des théories du complot, y compris les mensonges de l’ancien président Donald Trump d’un élection volée en 2020.

Mastriano était également à l’extérieur du Capitole des États-Unis lors de l’insurrection du 6 janvier 2021 et a été photographié en train de filmer des manifestants attaquant la police avant de s’éloigner soi-disant.

“C’est assez clair, c’est un candidat extrémiste”, a déclaré Jim Schultz, un collecteur de fonds de la campagne républicaine, stratège et avocat qui soutient Shapiro. “Cela ne me surprend pas que, un, les donateurs républicains soutiennent Josh Shapiro et deux, qu’ils ne donnent pas à Mastriano de manière significative.”

Les syndicats ont également consolidé leur soutien autour de Shapiro, lui donnant plus de 8 millions de dollars pour affronter Mastriano, qu’ils considèrent comme une menace existentielle en raison de son soutien aux lois sur le droit au travail.

À seulement trois semaines du jour du scrutin, les perspectives de soutien national du GOP à Mastriano s’estompent.

Shapiro a déclaré avoir reçu des millions de dollars – plus de 5,5 millions de dollars jusqu’à présent – ​​de l’organisation nationale du parti qui soutient les candidats au poste de gouverneur, la Democratic Governors Association.

Mastriano a déclaré vendredi qu’il n’avait pas vu un centime d’aide de l’organisation homologue du GOP, un reproche fréquent de sa part.

Son plus grand donateur est le magnat de l’approvisionnement maritime du Midwest Dick Uihlein, qui est un grand contributeur aux causes conservatrices et a donné 1 million de dollars à Mastriano.

Suivez Marc Levy sur Twitter : twitter.com/timelywriter. Suivez AP pour une couverture complète des élections de mi-mandat sur https://apnews.com/hub/2022-midterm-elections et sur Twitter, https://twitter.com/ap_politics.

Marc Lévy, Associated Press