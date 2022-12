Record de consommation d’électricité battu pour la 2e fois en 1 semaine alors que la Colombie-Britannique tente de rester au chaud

Deux jours seulement après avoir battu le record de consommation d’électricité de la province, les Britanno-Colombiens ont de nouveau réussi.

Mercredi soir (21 décembre), entre 17 h et 18 h, selon BC Hydro, les gens ont consommé collectivement plus de 10 900 mégawatts d’électricité, soit environ 100 mégawatts de plus qu’à la même heure lundi.

Pour le contexte, on estime qu’un mégawatt est suffisant pour alimenter 400 à 900 foyers par an, selon le climat.

Avant les records de cette semaine, la demande connue la plus élevée était celle du 27 décembre 2021, lorsque 10 762 mégawatts ont été consommés en une heure.

Cependant, la tempête de neige et la vague de froid de cette semaine obligent les Britanno-Colombiens à se déconnecter du réseau électrique comme jamais auparavant.

« Le froid extrême pousse les Britanno-Colombiens à augmenter le chauffage. [Wednesday] la consommation de la nuit était supérieure de plus de 15 % à la demande horaire de pointe enregistrée mercredi dernier avant le début de la vague de froid », a déclaré la porte-parole de BC Hydro, Susie Rieder, dans un communiqué.

Avec des avertissements de froid extrême émis dans une grande partie de la province jeudi et des refroidissements éoliens qui devraient descendre jusqu’à -40 ° C, il est possible que les Britanno-Colombiens battent à nouveau le record cette semaine.

BC Hydro dit ne pas se soucier de répondre à la demande. Il dit que l’augmentation de la consommation peut cependant coûter cher aux gens.

Le fournisseur d’électricité propose aux gens de régler leur thermostat en fonction de leurs activités. Il recommande 16 C pendant le sommeil, 18 C pendant les tâches ménagères ou les déplacements et 21 C pendant la détente ou la position assise.

Il suggère également de couvrir les fenêtres avec des stores ou des revêtements pour une isolation supplémentaire, et d’utiliser du calfeutrage et des coupe-froid pour combler les lacunes et les fissures.

BC StormBCHydroMarché de l’électricité