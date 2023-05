Record de cinq millions de Britanniques sur les allocations de chômage alors que le Premier ministre ordonne aux ministres de réduire les chiffres

Un RECORD de cinq millions de Britanniques sur les allocations de chômage est un frein majeur à la croissance, a averti le Cabinet hier.

Plus de 5,2 millions de Britanniques reçoivent actuellement des prestations d’invalidité, des allocations de demandeurs d’emploi ou reçoivent des paiements de crédit universel pour les chômeurs.

Un nombre record de cinq millions de Britanniques perçoivent des allocations de chômage Crédit : PA

C’est l’équivalent de la population de toute l’Ecosse – bien qu’il y ait plus d’un million de postes vacants.

Le Premier ministre a ordonné à tous ses ministres de participer à un « effort intergouvernemental » pour réduire le nombre.

Au Cabinet mardi, le secrétaire au Travail et aux Pensions, Mel Stride, a averti que l’augmentation de la participation au marché du travail était « de la plus haute importance pour réduire l’inflation et faire croître l’économie ».

Il a également exhorté ses collègues à faire plus pour ramener les gens au travail afin d’alléger les pressions sur la santé mentale du NHS.

M. Stride a insisté sur le fait que les modifications apportées par le gouvernement à l’allocation de retraite à vie et le renforcement des centres d’emploi et de garde d’enfants ne pouvaient aller que jusqu’à présent.

Et il a déclaré que les ministres doivent « continuer à rechercher d’autres moyens de supprimer les obstacles au travail ».

Hier soir, une source gouvernementale de haut niveau a déclaré: « Nous faisons beaucoup pour résoudre ce problème, mais le Trésor et le DWP savent qu’il reste encore beaucoup à faire et nous attendons leurs plans. »