Record de capsules de football dans les journaux pour la semaine 1 – Shaw Local

Jeux hors conférence

Neuqua Valley (10-2 la saison dernière) à Oswego (6-4)

Lorsque: 19h vendredi

Dernier match : Vallée de Neuqua 37, Oswego 27 (2021)

À propos des Wildcats : Neuqua renvoie 17 partants d’une équipe qui a atteint les quarts de finale de la classe 8A avant de perdre contre Maine South 14-13, donc les pièces sont en place pour se battre pour un titre de la DuPage Valley Conference et faire une autre série éliminatoire profonde. Le partant de troisième année Mark Mennecke est l’un des QB les plus talentueux à double menace et dirige une équipe chargée aux postes de compétences avec le porteur de ballon Jaden McGee et le receveur large Grant Larkin, une recrue de l’État du Dakota du Nord, également de retour pour une infraction qui a mis en hausse de 30 points par match l’an dernier. Le secondeur central Cole Dutkovich ancre la défense qui renvoie un secondaire expérimenté.

A propos des Panthères : Oswego retourne cinq partants en attaque mais seulement deux en défense d’une équipe qui a remporté six matchs de suite la saison dernière après un départ de 0-2 pour se qualifier pour les séries éliminatoires pour la neuvième fois consécutive sous l’entraîneur-chef Brian Cooney. Le plus d’expérience est dans les postes de compétences. La tête d’affiche est l’ailier rapproché senior de 6 pieds 6 pouces Deakon Tonielli, une recrue du Michigan, l’un des meilleurs espoirs de l’État dans la classe de 2023. Le QB senior Cruz Ibarra en est à sa troisième saison en prenant des clichés universitaires avec Jordan Katzenbach et Nick Scott parmi ses d’autres cibles. L’inexpérience en défense est une préoccupation, en particulier contre une attaque puissante comme Neuqua, mais l’ailier défensif junior Taiden Thomas et le secondeur central senior Braedon Hellinger sont des pièces talentueuses à construire.

Choix FND : Vallée de Neuqua

Waubonsie Valley (3-6 la saison dernière) à Oswego East (6-4)

Lorsque: 19h vendredi

Dernier match : Oswego Est 17, Vallée Waubonsie 7 (2021)

A propos des Guerriers : Waubonsie a eu un peu de mal au cours des trois dernières saisons dans le robuste DVC avec des records égaux ou inférieurs à 0,500 depuis qu’il a atteint les séries éliminatoires 11 fois en 12 saisons entre 2007-2018. Ce groupe a l’air jeune, mais talentueux. Le secondeur Mason Ringenbach est le leader d’une défense avec plusieurs nouveaux visages. Luke Elsea revient au quart-arrière et le porteur de ballon Amir Spikener mène les postes de compétences. La défensive de Waubonsie a tenu bon la saison dernière, mais marquer était un problème qui doit être résolu. Les Warriors n’ont récolté en moyenne que 14,3 points par match et n’ont atteint 20 points que deux fois.

A propos des loups : Oswego East retourne six partants en attaque et cinq en défense d’une équipe qui a commencé 5-0 la saison dernière et a fait sa sixième apparition consécutive en séries éliminatoires sous la direction de l’entraîneur-chef Tyson LeBlanc. Le QB senior Tre Jones, une recrue de la Marine, est une double menace talentueuse avec une année à son actif dans le système Oswego East. Le porteur de ballon senior / secondeur Oshobi Odior, qui détient une offre de Western Illinois, et le secondeur senior Juny Almeida ancrent la défense qui est généralement une carte de visite à Oswego East et qui a contrôlé l’action lors de la victoire de l’an dernier à Waubonsie.

Choix FND : Oswego-Est

Waleed Johnson de Plano s’éloigne de Trey Donnelly d’Ottawa (14 ans) lors d’une course au deuxième quart le vendredi 22 octobre 2021 à Ottawa. (Tom Sistak)

Conférence sur la rivière Kishwaukee / Interstate 8

Plano (6-4 la saison dernière) à Ottawa (2-7)

Lorsque: 19h15 vendredi

Dernier match : Plano 34, Ottawa 0 (2021)

À propos des Faucheurs : Plano vient de disputer sa première apparition en séries éliminatoires depuis 2018 et une saison de six victoires au cours de laquelle il a mené ou était à égalité dans la seconde moitié des quatre défaites. Les Reapers ont remporté deux rencontres avec Ottawa au printemps et à l’automne 2021 par une marge combinée de 54-7, mais l’entraîneur-chef Rick Ponx se méfie d’un programme des Pirates qui a causé des problèmes à Plano aux niveaux inférieurs la saison dernière. Le junior rapide Waleed Johnson, qui a marqué des touchés en se précipitant, en recevant et en retournant la saison dernière, est un joueur à surveiller alors qu’il remplit les chaussures de mention honorable du porteur de ballon All-State de classe 4A Ray Jones Jr. Plano a également de retour son QB, Sam Sifuentes , et trois sur la ligne offensive avec les secondeurs Aydan Olson, Carnell Walls et Armando Martinez qui devraient mener la défense qui a des trous à combler sur la ligne et à la sécurité.

A propos des pirates : Alors que leur quart-arrière, porteur de ballon et ancre sur les lignes ont tous obtenu leur diplôme, Ottawa a quelques éléments clés de retour de l’équipe 2-7 de l’automne dernier. Cela inclut le premier receveur Levi Sheehan – qui effectue maintenant des passes du QB à double menace Colby Mortensen – et le principal plaqueur Ryder Miller. La façon dont les nouvelles pièces s’harmonisent avec celles qui reviennent déterminera probablement si Ottawa peut connaître un bon début de saison.

Choix FND : Plan

Conférence du sud-ouest des Prairies

Romeoville (1-8 l’an dernier) à Yorkville (6-5)

Lorsque: 19h vendredi

Dernier match : Yorkville 44, Roméoville 14 (2021)

A propos des Spartiates : Les nombres restent un problème pour les Spartans, mais ils disposent d’un approvisionnement suffisant de quelque chose que la plupart des équipes essaient toujours de cultiver. Les cinq joueurs de ligne offensive partants de Romeoville reviennent de la saison dernière pour leur donner une base formidable là-bas, mais cette expérience est presque indispensable car presque tous les postes de compétences seront occupés par de nouveaux joueurs. Défensivement, Romeoville renvoie également six partants, certains faisant double emploi. Le football Iron Man n’est pas idéal, mais au moins dans le cas de Romeoville, ceux qui sont contraints à ce détail ont au moins une certaine expérience à leur actif.

A propos des renards : Yorkville vient de disputer sa troisième apparition consécutive en séries éliminatoires, atteignant le deuxième tour pour la troisième fois consécutive – et en redemande. La force de l’équipe, sans aucun doute, est les sept premiers défensivement. La recrue de l’État du Colorado Andrew Laurich et son compatriote partant de trois ans Jake Davies mènent une ligne défensive qui a tout le monde de retour, avec les secondeurs Blake Kersting, Ben Alvarez et Hunter Janeczko tous de retour. Les Foxes s’appuieront probablement sur cette défense tôt tout en instaurant un nouveau QB et avec seulement deux partants à temps plein de retour en attaque, tous deux sur la ligne offensive. Gardez un œil sur Bobby Gonzalez, qui a raté pratiquement toutes ses saisons de deuxième et junior avec un LCA déchiré, mais qui pourrait être un meneur de jeu polyvalent cette année.

Choix FND : Yorkville