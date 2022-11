Record de 12 femmes au poste de gouverneur, avec des premières notables

DES MOINES, Iowa (AP) – Un record de 12 femmes siégeront en tant que plus hautes élues de leur État lorsque les gouverneurs du pays seront assermentés cet hiver.

Le nombre dépasse la barre des neuf fixée en 2004, l’Associated Press appelant lundi l’élection du gouverneur de l’Arizona pour la démocrate Katie Hobbs, ainsi que la démocrate Maura Healey dans le Massachusetts et la républicaine Sarah Huckabee Sanders dans l’Arkansas remportant les élections de la semaine dernière.

« Il ne s’agit pas d’une croissance progressive. Nous sommes encore loin de la parité politique pour les femmes dirigeantes. Mais cela ressemble à une percée », a déclaré Debbie Walsh, directrice du Center for American Women and Politics de l’Université Rutgers. « C’est important, en particulier parce que ces postes de directeur général ont été très difficiles à percer. Ces femmes, à bien des égards, perturbent fondamentalement ce que peut être un directeur général.

Sanders, la fille de l’ancien gouverneur de l’Arkansas Mike Huckabee et attachée de presse de la Maison Blanche sous l’administration Trump, sera la première femme à devenir gouverneur de son État. Dobbs, quant à elle, sera la cinquième femme de son État à occuper le poste de gouverneur lorsqu’elle prêtera serment début janvier.

La douzaine est résolument démocrate dans sa composition, huit appartenant au parti contre quatre républicains. Cela correspond au fait qu’il y a plus de femmes occupant des postes électifs qui s’identifient comme démocrates que républicaines à la Chambre des États-Unis, au Sénat et dans les législatures des États.

Parmi les autres premières du groupe, citons la nouvelle élue gouverneure de l’Oregon, Tina Kotek, qui sera parmi les deux premières gouverneures ouvertement lesbiennes avec Healey dans le Massachusetts. Kotek succède à la gouverneure Kate Brown, une démocrate qui s’identifie comme bisexuelle et a été la première femme ouvertement LGBTQ aux États-Unis élue gouverneur en 2014.

Malgré les gains, une seule femme de couleur a été élue gouverneur. La gouverneure du Nouveau-Mexique Michelle Lujan Grisham, une démocrate latina, a été réélue. Trois femmes noires – Stacy Abrams de Géorgie, Deidre DeJear de l’Iowa et Yolanda Flowers de l’Alabama – ont remporté l’investiture démocrate au poste de gouverneur mais ont été battues par les gouverneurs sortants républicains la semaine dernière.

Les autres sont les républicains Kay Ivey de l’Alabama, Kim Reynolds de l’Iowa et Kristi Noem du Dakota du Sud, et les démocrates Kathy Hochul de New York, Janet Mills du Maine, Gretchen Whitmer du Michigan et Laura Kelly du Kansas.

Thomas Beaumont, L’Associated Press