Record de 1,1 milliard de dollars de meth saisi

La substance illicite a été expédiée du Moyen-Orient vers l’Australie dissimulée à l’intérieur de grandes dalles de marbre

La police australienne a annoncé vendredi la plus importante saisie de méthamphétamine jamais réalisée dans le pays, d’une valeur de plus de 1,6 milliard de dollars australiens (environ 1,1 milliard de dollars américains). Près de deux tonnes métriques de drogue étaient dissimulées dans des plaques de marbre expédiées sur le continent depuis le Moyen-Orient.

La première partie du transport, quelque 748 kilogrammes de drogue, a été découverte par des agents de l’Australian Border Force (ABF) à Port Botany, une banlieue sud-est de Sydney, au début du mois. La découverte a conduit à l’arrestation de trois suspects, a indiqué la police.

Au cours de l’enquête, l’AFB a examiné un nombre supplémentaire de conteneurs arrivés à Port Botany la semaine dernière, découvrant un autre transport de carreaux de marbre. L’envoi a été déconstruit et s’est avéré contenir 1060 kilogrammes supplémentaires de méthamphétamine, portant la quantité totale saisie à environ 1,8 tonne métrique. Jusqu’à présent, aucune accusation n’a été portée ni aucune arrestation en rapport avec la nouvelle découverte, a noté la police.

Les enquêteurs australiens tentent maintenant d’établir des fournisseurs étrangers impliqués dans la livraison de médicaments. “La région du Moyen-Orient est probablement notre principal objectif. Mais je ne limiterais certainement pas notre enquête à cette seule région », Surintendant en chef du détective de la police. John Watson a déclaré aux médias locaux.

Tous les conteneurs contenant des carreaux de marbre remplis de méthamphétamine ont été destinés à une usine de l’ouest de Sydney, apparemment mise en place pour extraire rapidement la drogue des dalles, a révélé Watson. La police n’a pas déterminé à quelle fréquence l’usine avait été utilisée, a-t-il ajouté.

“Combinés à la saisie du début du mois, la police de NSW et les agents de l’ABF ont arrêté plus de 1,8 tonne de” glace “à la frontière – c’est maintenant le plus grand buste de” glace “de l’histoire australienne,” Watson a déclaré dans un communiqué séparé.

Le précédent record de transport de méthamphétamine était de 1,6 tonne métrique et avait été saisi à Melbourne en 2019. À l’époque, la drogue avait été retrouvée cachée dans des haut-parleurs expédiés dans le pays depuis la Thaïlande.