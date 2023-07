Record d’affluence attendu pour le coup d’envoi de la Coupe du monde féminine

L’Australie et la Nouvelle-Zélande ouvriront jeudi la neuvième Coupe du monde féminine co-organisée par les deux nations, malgré une fusillade près de l’hôtel de l’équipe norvégienne à Auckland, la plus grande ville de Nouvelle-Zélande, qui a fait trois morts et six blessés.

La police a déclaré que le tireur faisait partie des personnes tuées et que le danger de l’incident était écarté, tandis que le Premier ministre néo-zélandais Chris Hipkins a déclaré qu’il n’y avait aucun risque pour la sécurité nationale. Les Football Ferns de Nouvelle-Zélande ouvriront le tournoi comme prévu à Eden Park dans la ville contre la Norvège jeudi à 19h00 heure locale (07h00 GMT), dans ce qui devrait dépasser la plus grande foule du pays hôte pour un match de football international. « Tout le monde s’est réveillé assez rapidement lorsque l’hélicoptère a plané devant la fenêtre de l’hôtel et qu’un grand nombre de véhicules d’urgence sont arrivés. Au début, nous ne savions pas ce qui se passait, mais finalement il y a eu des mises à jour à la télévision et dans les médias locaux », a déclaré la capitaine norvégienne Maren Mjelde, citée par le journal Verdens Gang. Une déclaration de l’instance dirigeante du football, la FIFA, a déclaré qu’elle soutenait les équipes à proximité de l’incident. « La FIFA a été informée qu’il s’agissait d’un incident isolé qui n’était pas lié aux opérations de football et le match d’ouverture de ce soir à Eden Park se déroulera comme prévu », indique le communiqué. Les Matildas débuteront leur campagne contre la République d’Irlande à 10h00 GMT devant une foule à guichets fermés d’environ 70 000 fans au Stadium Australia de Sydney – une fréquentation record pour un match de football féminin dans le pays. Les femmes ont été bannies des installations officielles en Angleterre, le berceau du jeu, jusqu’en 1970, et les joueuses ont été confrontées à une discrimination similaire dans de nombreux autres pays. Mais le sport a acquis une plus grande importance ces dernières années, avec une forte augmentation du nombre de joueuses et de spectateurs dans le monde. Tracey Taylor, professeur de gestion du sport à l’Université RMIT de Melbourne, a déclaré que de nombreux membres de clubs de football de base s’attendaient à ce que le tournoi ait un effet transformateur sur la participation au sport féminin en Australie. « Ils disent que cela change tellement la donne pour eux dans le positionnement du sport, non seulement à l’échelle mondiale, mais aussi au sein de la communauté locale et dans la sensibilisation », a-t-elle déclaré. Pourtant, les conditions des footballeuses restent encore bien en deçà de celles des hommes dans de nombreux pays. Les Matildas ont publié cette semaine une vidéo critiquant le « manque de respect » pour le jeu féminin qui a forcé les équipes à jouer sur des terrains artificiels lors du tournoi de 2015 et des prix en argent qui sont toujours à la traîne de la Coupe du monde masculine. Plusieurs nations participantes, dont les poids lourds du tournoi, l’Angleterre et l’Espagne, ont été en conflit avec leurs administrateurs au sujet des conditions de travail et de la rémunération ces derniers mois. Demande vers le bas Des joueurs comme l’attaquant talismanique Sam Kerr sont des noms connus dans l’Australie folle de sport, avec des billets pour des matchs impliquant la nation d’origine qui se vendent des mois à l’avance. « Je suis sûr que toute l’Australie sera derrière l’équipe ce soir », a déclaré jeudi le Premier ministre Anthony Albanese dans une interview à la radio avec la chaîne publique ABC. « Je pense que les Australiens réalisent vraiment à quel point cet événement est important. » En Nouvelle-Zélande, dont la culture sportive est dominée par le rugby et ses célèbres All Blacks, la demande a été plus faible, avec des billets restants pour de nombreux matches. Fatma Samoura, secrétaire générale de la FIFA, a déclaré que les billets vendus avaient déjà dépassé le nombre total vendu pour le dernier tournoi en France, mais que les ventes en Nouvelle-Zélande étaient à la traîne de son voisin beaucoup plus grand. « Nous savons que les Kiwis sont des acheteurs de billets en retard lorsqu’il s’agit de tournois qui se jouent sur leurs côtes », a-t-elle déclaré lors d’une conférence de presse à Auckland mercredi. « Nous avons encore des billets disponibles pour certains matchs. Donc mon seul plaidoyer est de ne pas attendre le dernier moment. Mercredi, le ministre néo-zélandais des Sports, Grant Robertson, a exhorté les Kiwis à acheter ce qu’il a qualifié de billets restants « limités » pour le match d’ouverture. « C’est une opportunité unique pour de nombreux Néo-Zélandais de vivre une Coupe du Monde de la FIFA de haut niveau », a-t-il déclaré. (Reuters)

