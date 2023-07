Reconstruire Lac-Mégantic : Dix ans après la catastrophe ferroviaire, les résidents disent que le centre-ville est toujours un désert

Gilles Fluet était en train de prendre un verre avec des amis au Musi-Café, leur bar local, en cette fatidique chaude nuit d’été de juillet 2013, lorsqu’il a soudainement ressenti le besoin de partir.

Moins de cinq minutes après que Fluet ait traversé la voie ferrée qui traverse la ville pour rentrer chez lui, le centre-ville de Lac-Mégantic, au Québec, a pris feu.

«Je suis parti à 1 h 05. Le train est passé ici vers 1 h 10», a déclaré Fluet, debout à 50 mètres de l’endroit où le train en fuite est passé.

« Je marchais et j’ai senti quelque chose d’étrange derrière mon dos et je me suis retourné », a-t-il déclaré. « Je n’ai même pas eu le temps de voir le train passer. Il roulait à plus de 100 kilomètres à l’heure. Il n’y avait pas de lumière, pas de moteur en marche et pas de bruit. »

Voici à quoi ressemblait la rue principale du centre-ville de Lac-Mégantic, au Québec, avant d’être rasée lors de la tragédie de 2013. (Soumis par Kurt Lucas)

Le train, transportant 72 wagons-citernes de pétrole brut, avait été laissé garé sur la ligne principale à Nantes, à 12 kilomètres au nord-ouest de Lac-Mégantic – toutes ses cinq locomotives sauf une arrêtées pour la nuit. Le Bureau fédéral de la sécurité des transports a conclu plus tard que l’ingénieur du train, Tom Harding, avait serré trop peu de freins à main avant de partir pour s’enregistrer dans un hôtel pour la nuit.

Quatre minutes avant 1 h du matin, le 6 juillet 2013, ce train a commencé à descendre vers Lac-Mégantic, prenant de la vitesse — ses roues fumant au moment où il a contourné une courbe et sauté la voie.

Le centre-ville est comme un « désert », disent les habitants

Dix ans plus tard, alors qu’il se tenait avec un ami à l’endroit où il avait été témoin de l’enfer, Fluet a vu passer un train de marchandises d’un kilomètre de long. Son ami, Gilbert Carette, a réfléchi sur la façon dont le paysage de la ville a radicalement changé.

La rue Frontenac compte maintenant une demi-douzaine d’édifices, dont un nouvel hôtel. Avant la catastrophe, c’était une plaque tournante animée. (Rachel Watts/CBC)

« C’est une sorte de désert par rapport à ce que c’était avant », a déclaré Carette. « Il y avait 100 bâtiments ici avant. Maintenant vous [can] compte les. »

Carette dit que la rue principale de la ville, la rue Frontenac, était bordée de magasins locaux, de restaurants, d’un cabinet de dentiste et d’une épicerie. Tous ont été détruits. La commune a depuis construit une nouvelle rue principale, à quelques centaines de mètres de là.

Sur la rue Frontenac même, une demi-douzaine d’immeubles ont vu le jour : des bureaux, des immeubles à logements et un hôtel.

Carette dit qu’il est méconnaissable.

« Nous avions tout avant, et maintenant ce que vous voyez, c’est que nous essayons de [build] une vie normale, comme un centre-ville, mais je ne sais pas si on va y arriver », a déclaré Carette.

Dans les années qui ont suivi la catastrophe, Carette a fait partie des citoyens locaux faisant campagne pour la sécurité ferroviaire, préoccupés par le fait que des réservoirs ferroviaires d’essence, de produits chimiques et d’autres matières dangereuses traversent encore la ville à ce jour.

Il a déclaré que la réglementation et l’entretien des chemins de fer ne sont toujours pas suffisamment pris au sérieux et que la ville a « un long chemin à parcourir ».

« Finalement, cette ville sera belle »

Le salon funéraire de Jean-Pierre Jacques fait partie des commerces incendiés. Jacques l’a reconstruit en un an.

Lorsque l’incendie a ravagé la maison funéraire, 300 urnes du columbarium ont également été perdues.

Son fils l’a appelé pour lui annoncer la nouvelle.

« J’ai commencé à pleurer. Puis j’ai dit: » La prochaine fois que nous reconstruirons, les choses iront mieux « , a déclaré Jacques.

Gilbert Carette affirme que la réglementation et l’entretien des chemins de fer ne sont toujours pas suffisamment pris au sérieux. (Rachel Watts/CBC)

La vieille rue Frontenac était magnifique, a-t-il dit – une imitation des rues principales des petites villes de l’autre côté de la frontière, dans le Maine.

« Notre ville ressemblait à une ville de la Nouvelle-Angleterre comme Portland », se souvient Jacques. « Après la destruction de la ville, nous essayons de reconstruire, mais c’est dans un style moderne. »

« Finalement, la ville sera belle. »

Diane Roy affirme que les travaux de reconstruction vont bon train. Elle donne des visites de Lac-Mégantic dans le cadre de Greeters International, faisant découvrir la ville aux touristes.

Pour elle, faire du bénévolat pour faire visiter le centre-ville de Lac-Mégantic aux touristes fait partie du processus de guérison.

Lorsque le train a déraillé, sa mère a été témoin des explosions et des incendies qui ont suivi à quelques pas de là. Sa mère l’a appelée peu de temps après.

« Quand je lui parlais, je regardais par la fenêtre et j’ai vu l’explosion, et elle criait », a déclaré Roy.

Ils ont tous deux été traumatisés, mais que s’est-il passé.

« Chaque fois que nous y pensons, tout revient et [I] secouer », dit-elle.

Elle dit que sa mère s’est effondrée émotionnellement, aux prises avec des pensées suicidaires. Les choses vont mieux maintenant, dit-elle, mais la guérison et la reconstruction de la communauté sont loin d’être terminées.

Jean-Pierre Jacques a reconstruit le salon funéraire familial après qu’il a brûlé, installant une plaque commémorative énumérant les noms de toutes les personnes dont les cendres ont été perdues dans l’incendie qui a ravagé le centre-ville de Lac-Mégantic le 6 juillet 2013. (Rachel Watts/CBC)

« Nous avons perdu notre cœur », a déclaré Roy, pointant du doigt les bâtiments modernes qui ont été construits ces dernières années.

« Ce n’est pas la ville que nous connaissions. C’est la ville d’une autre génération. … Peut-être aurons-nous de la chance de la voir terminée. »

Une grosse semaine à venir

Musi-Café, le bar et restaurant où tant de 47 victimes de l’incendie sont mortes, a été reconstruit à quelques pâtés de maisons de son emplacement d’origine.

Katie Stapels a acheté le Musi-Café avec son mari, natif de Lac-Mégantic, il y a environ un an. Elle est devenue émue en parlant de l’importance d’honorer l’héritage d’un établissement emblématique de la communauté.

Diane Roy, à gauche, visite les gens autour de Lac-Mégantic, au Québec, dans le cadre d’un groupe appelé Greeters International. Elle dit qu’elle trouve que cela l’aide à guérir. (Alison Northcott/CBC)

« Sincèrement, je ne pensais pas que cela aurait un si grand impact dans la communauté. Nous savions à quel point le restaurant était important pour Lac-Mégantic, mais je n’avais jamais pensé à ce point », a déclaré Stapels.

« C’est vraiment un endroit où les gens continuent de se rassembler. »

Elle dit que certaines personnes viennent de loin pour dîner au restaurant, et elle attend de nombreux visiteurs la semaine du 10e anniversaire.

La ville organisera une veillée aux chandelles à partir de 1h00 le 6 juillet, et à 11h00, il y aura une messe commémorative dans l’église qui, étonnamment, n’a pas été touchée par le feu.

Plus tard dans la soirée, il y aura un concert au Parc des Vétérans. Musi-Café tiendra son propre concert le vendredi 7 juillet à 21h

« Ça va être un spectacle calme parce que les gens vont avoir besoin d’un changement de rythme », a déclaré Stapels.

« Ça va être une grosse semaine pour la communauté. »