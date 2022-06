Reconstruire la classe de musique de l’école primaire après la pandémie

Entourée de murs de classe ornés de violons colorés et d’affiches de théorie musicale, Roshan Reddy a compté jusqu’à trois. Il a levé la paume de la main, un chœur de cors brillants et d’instruments à vent a fredonné, et les premières notes de « Easy on Me » d’Adele ont rempli la salle de musique de l’école primaire PS 11 à Brooklyn.

Malgré les grincements de clarinette et le bêlement occasionnel d’un saxophone voyou, presque tous les élèves souriaient.

Cela avait été deux longues années pour les élèves de l’orchestre de M. Reddy en quatrième et cinquième année, ainsi que pour les professeurs de musique et leurs élèves à New York. Lorsque la pandémie de Covid-19 a fermé les écoles, le programme de musique de PS 11 était l’un des nombreux qui ont eu du mal à passer en ligne, interrompant l’introduction des enfants à la musique pendant certaines des années les plus importantes pour le développement musical, selon les éducateurs et les experts.