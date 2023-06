Reconstruire et réparer les maisons après les incendies de forêt prendra du temps, selon les experts

La reconstruction de logements dans la province peut commencer une fois la crise immédiate de la lutte contre les incendies de forêt terminée, déclare le président de la Construction Association of Nova Scotia

Mais Duncan Williams, dont la propre maison a été endommagée par le feu de forêt dans la région d’Halifax, a déclaré que le processus de reconstruction prendra du temps.

Les incendies de forêt en Nouvelle-Écosse ont endommagé ou détruit des centaines de maisons, la plupart dans la région d’Halifax, et déplacé des milliers de personnes.

Williams a déclaré que le secteur de la construction de maisons était déjà sous pression en raison de la pénurie de main-d’œuvre.

Duncan Williams est président de l’Association de la construction de la Nouvelle-Écosse. (Paul Palmer)

Il a déclaré que son industrie travaillerait avec le gouvernement et les communautés pour « s’assurer que les gens sont de retour chez eux dès que possible ».

Il a dit que de nombreux métiers étaient déjà étirés. Il a déclaré que des solutions devront être trouvées pour s’assurer qu’il y a suffisamment de personnes qualifiées pour effectuer les réparations et la reconstruction.

« La réalité est que nous aurons besoin de toutes les mains sur le pont que nous pourrons », a déclaré Williams. « S’il y a quelqu’un là-bas qui est capable d’aider d’une manière ou d’une autre, il y aura un rôle à jouer pour lui. »

Un aéronef survole le feu de forêt dans le comté de Shelburne, en N.-É. (David Rockwood/ministère des Ressources naturelles et des Énergies renouvelables)

Il y aura un besoin de logements temporaires et modulaires pendant le processus de reconstruction, a déclaré Williams.

Aide fédérale

Dans sa lettre du 31 mai au premier ministre Justin Trudeau demandant l’aide du gouvernement fédéral, le premier ministre de la Nouvelle-Écosse, Tim Houston, a demandé que les coûts soient partagés également entre Ottawa et la province pour les logements modulaires.

La demande comprenait également l’accès à des logements militaires sous-utilisés pour « les personnes déplacées pendant la reconstruction ».

De plus, Houston a demandé au premier ministre des gens de métier qualifiés de l’armée et des agences et ministères fédéraux pour aider le secteur privé par l’intermédiaire de la Construction Association of Nova Scotia.

Amanda Dean est vice-présidente de la région de l’Atlantique pour le Bureau d’assurance du Canada. (Kyle Mooney/Radio Canada)

Amanda Dean, vice-présidente de l’Atlantique du Bureau d’assurance du Canada, a déclaré qu’elle avait parlé à des compagnies d’assurance. Elle a déclaré que le processus de reconstruction ne serait pas rapide dans une région encore aux prises avec les séquelles de la tempête post-tropicale Fiona.

« Les entrepreneurs, la disponibilité de la main-d’œuvre, même la disponibilité des matériaux de construction, ont été difficiles, et certaines de ces réclamations restent ouvertes », a déclaré Dean.