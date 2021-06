Reconstruire en mieux ? Les mots de Boris Johnson à Joe Biden ressemblent plus à Building Back Wetter

UN travail que tous les premiers ministres ont est de s’entendre avec le président américain. La plupart y sont plutôt bons.

Vous vous souvenez quand Tony Blair et Bill Clinton étaient meilleurs amis ? Tout le monde se demandait comment Blair s’entendrait avec le successeur de Clinton ? Il s’est avéré qu’il s’entendait bien avec George W Bush aussi. C’était son travail de le faire.

L’amour de Boris Johnson et Joe Biden au G7 a ignoré les réalités de la relation entre le Royaume-Uni et les États-Unis Crédit : Alamy

Mais, à plusieurs égards, notre Premier ministre actuel commençait sur un guichet collant avec ce président.

Dans le passé, Joe Biden a affirmé qu’il considérait le propre prédécesseur de Johnson et Biden, Donald Trump, comme étant à peu près la même personne. Pas quelque chose qu’il voulait dire comme un compliment.

De plus, avant le G7, le plus haut diplomate américain en Grande-Bretagne a adressé une réprimande inhabituellement forte au Royaume-Uni.

C’était un avertissement de ne pas laisser notre différend actuel avec l’UE mettre en danger la paix en Irlande. Comme si cette question n’était pas plus proche de notre porte que de celle de Washington.

Donc, avec cela et plus encore, il était compréhensible qu’il y ait un leader pour lequel Boris s’est dirigé spécialement vers le G7.

Encore plus que d’habitude, il était clair que Johnson – ou devrais-je dire les Johnson – savaient qu’ils avaient un emploi à Cornwall. Passer le plus de temps possible à courtiser les Américains.

Il a été aidé par une puissance de feu unique, la Royal Family A-Team. La reine, le prince Charles et Kate ont tous rejoint les dirigeants des démocraties du monde à Cornwall.

CLOCHES ET SIFFLETS

Et dimanche, cela s’est poursuivi, alors que la reine a tenu une audience privée avec les Bidens chez elle, au château de Windsor, après les cloches et les sifflets d’une garde d’honneur du premier bataillon de Grenadier Guards de la Queen’s Company.

Cela montrait de l’amour à un allié de la manière dont la Grande-Bretagne fait le mieux.

Mais lors du sommet lui-même, il était clair que le Premier ministre voulait désespérément s’assurer que l’amour était également personnel.

Une chose était claire au sommet – les Johnson étaient là pour courtiser les Américains Crédit : Alamy

Notre Premier ministre semblait s’efforcer de prouver qu’il n’est pas comme Donald Trump Crédit : Alamy

Depuis que Biden a été annoncé vainqueur des élections de novembre dernier, Johnson s’est efforcé de souligner qu’il ne ressemble en rien au président auquel Biden l’a comparé.

Lors de sa première conversation téléphonique avec le président après l’investiture de Biden en janvier, Johnson a fortement souligné ses références écologiques.

Il semblait qu’il pensait que cela surprendrait le président et lui montrerait que Johnson n’est pas l’homme que Biden aurait pu craindre qu’il soit.

Le schtick impétueux et diviseur du président Trump n’était pas son genre de chose, Joe, mon vieux.

Au G7, il est allé plus loin. Soulignant l’importance de reconstruire nos économies après la pandémie de l’année dernière, Johnson a déclaré ce que tous les dirigeants mondiaux ont dit ces derniers temps.

Si souvent, en effet, que cela semble sinistre. Comme si chaque leader dans le monde devait chanter à partir de la même partition. Johnson a donc parlé de l’importance de « reconstruire en mieux ».

Puis il a ajouté quelques touches de son côté. Il a parlé de l’importance de s’assurer que la reprise en soit une dont tous les citoyens de nos sociétés bénéficient.

Il a raison, bien sûr. Les conséquences du dernier grand krach économique de 2008 ont profité à trop peu de gens et laissé trop d’autres coincés dans le marasme financier.

Mais ce qu’il dit ensuite était le plus étrange. On pourrait dire qu’il l’a dit parce que la chancelière allemande Angela Merkel était à la table. Ou parce que la chef de la Commission européenne Ursula von der Leyen était là.

Mais il a soudain dit qu’il fallait « reconstruire plus vert », « reconstruire plus juste et plus égal ».

Boris est resté fidèle au baratin de Biden et a promis de « reconstruire plus vert, plus juste et plus égal » Crédit : AP

Il a également promis de reconstruire d’une « manière plus féminine », peut-être parce que Merkel et von der Leyen étaient à la table Crédit : PA

Et puis, a déclaré Johnson, nous devrions également reconstruire « d’une manière plus neutre et peut-être plus féminine ».

Qu’est-ce que ça veut dire sur terre ? Qu’est-ce que cela signifie de dire qu’une reprise économique devrait être « neutre en termes de genre » ?

Y a-t-il des preuves qu’il y a des gens qui prévoient de s’assurer que seuls les hommes bénéficient de la reprise ?

Et en ce qui concerne le côté féminin, personne ne dirait que nous devrions reconstruire de manière plus masculine. Parce que cela n’aurait pas beaucoup de sens de le dire. Alors pourquoi prétendre que nous devrions reconstruire de « manière plus féminine » ?

Pour une seule raison. Johnson était en mission de courtage et la cible de son amour était l’homme de 78 ans assis à côté de lui.

Johnson a deviné qu’un réveil comme celui-ci serait de la musique aux oreilles d’un président américain qui parle régulièrement en des termes similaires.

OBSESSION DE GENRE

Biden aime se considérer comme un gars sensible, souvent en larmes. Comme son adjointe Kamala Harris, il parle régulièrement des femmes comme s’il s’agissait d’une minorité fortement mise en avant, avec peu d’opportunités ou de positions visibles dans la vie publique.

C’est une étrange lecture du monde. Une qui risque de démoraliser les jeunes femmes qu’elle est censée inspirer.

Mais c’est un style qui permet à un homme blanc âgé qui est en politique depuis cinq décennies d’avoir l’air jeune et pertinent et à jour avec les obsessions de genre actuelles de notre temps.

Alors Johnson l’a poussé à Cornwall. Surdimensionné, pourrait-on dire. Mais cela a probablement fait l’affaire. Biden repartira convaincu que Boris n’est pas Donald Trump.

Ce qui se passe ensuite est le point important. Après toutes ces gifles en retour, les États-Unis mettront-ils des actions sur leurs paroles ?

Maintenant, nous allons vraiment voir si la relation spéciale sera vraie Crédit : AP

Que signifie toute cette admiration mutuelle pour les trucs coûteux qui feront réellement une différence dans la vie des gens en Grande-Bretagne ?

Les États-Unis vont-ils s’asseoir avec nous et conclure un accord commercial post-Brexit, quelque chose qu’ils ont minimisé récemment ? Vont-ils nous permettre de juger le tueur de Harry Dunn, virtuel ou non ?

C’est ici que la Relation Spéciale sera véritablement mise à l’épreuve.