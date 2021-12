Reconstruire en mieux : les démocrates sont dans l’impasse sur la réforme de l’immigration après la décision d’un parlementaire du Sénat

Les démocrates viennent peut-être de faire de leur mieux pour mettre en place des protections temporaires pour les immigrants sans papiers.

L’échec du plan d’immigration des démocrates signifie que des millions d’immigrants sans papiers continueront à vivre sans protection contre l’expulsion et sans autorisation de travailler qui auraient pu passer par une mesure de « libération conditionnelle ».

Les démocrates espéraient inclure des dispositions protégeant les immigrants sans papiers de l’expulsion pendant une période de cinq ans et permettant à ceux qui sont arrivés aux États-Unis avant 2011 – au nombre estimé à 7 millions – de demander une autorisation d’emploi renouvelable de cinq ans dans leur climat et leurs dépenses de 2,2 billions de dollars. projet de loi, connu sous le nom de Build Back Better Act.

Mais jeudi, il a été annoncé que la parlementaire sénatoriale Elizabeth MacDonough avait décidé qu’ils ne pouvaient pas faire cela.

MacDonough a été invité à intervenir parce que les démocrates tentent de faire adopter la loi Build Back Better par le biais d’un rapprochement budgétaire, un processus législatif spécial qui permet aux mesures d’être adoptées par le Sénat à la majorité simple. Étant donné que les démocrates ont une majorité d’une voix, la réconciliation leur permet de contourner le besoin de soutien républicain. Les règles du Congrès exigent que les mesures de réconciliation soient liées au budget, et le parlementaire est chargé de déterminer ce qui peut et ne peut pas être adopté de cette manière.

MacDonough a déclaré à plusieurs reprises que la réforme de l’immigration a des effets qui vont au-delà du budget et a déjà rejeté les propositions d’immigration des démocrates à deux reprises ces derniers mois. Les démocrates ont réduit leurs propositions en réponse. Maintenant, MacDonough semble avoir décidé que même leur plan de réforme le plus récent et le plus étroit aurait des impacts dépassant de loin ses conséquences budgétaires, ce qui le rend inapproprié à inclure dans un projet de loi de réconciliation.

On ne sait pas où les démocrates peuvent aller à partir d’ici sur l’immigration. Avec seulement une majorité étroite à la Chambre, un Sénat 50-50 et une polarisation intense sur l’immigration, il y a peu de place pour qu’ils adoptent des correctifs pour les immigrés sans papiers vivant sous la menace d’expulsion – sans parler du type de système systémique de grande envergure réformes qu’ils promettent aux électeurs depuis des années. Et dans la mesure où il existe une telle opportunité pour une réforme plus petite, elle pourrait s’évaporer l’année prochaine si les républicains prennent le contrôle de la Chambre ou du Sénat ou des deux.

Les sans-papiers font les frais de l’échec

La libération conditionnelle était une partie importante du plan des démocrates. Il ne donne pas de statut juridique aux sans-papiers, mais il s’agit d’une protection temporaire contre l’expulsion qui, associée à une autorisation de travail, donne aux sans-papiers l’assurance qu’ils peuvent continuer à vivre et à travailler aux États-Unis pendant une durée déterminée. L’incapacité des démocrates à inclure des dispositions sur la libération conditionnelle et les permis de travail dans la loi Build Back Better Act laisse donc les sans-papiers dans les limbes.

Pour les familles avec un statut d’immigration mixte, cela pourrait signifier que les enfants citoyens américains devront vivre avec le risque que leurs parents soient expulsés. Les travailleurs sans papiers peuvent ne pas se manifester pour exercer leurs droits du travail par crainte des conséquences sur l’immigration.

Les bénéficiaires d’autres types de statut juridique temporaire – y compris le programme d’action différée pour les arrivées d’enfants (DACA) de l’ère Obama et le statut de protection temporaire – n’auront aucune assurance qu’ils peuvent rester aux États-Unis au-delà de 18 mois à deux ans.

Et comme c’est le cas actuellement, les immigrés sans papiers qui ont un membre de leur famille citoyen américain immédiat ne pourront pas obtenir une carte verte. Pour demander une carte verte, un immigrant doit être légalement admis aux États-Unis ou mis en liberté conditionnelle dans le pays. Sans libération conditionnelle, ils ne peuvent pas satisfaire à cette condition préalable.

Ces personnes pourraient attendre un peu plus longtemps que les démocrates leur apportent une quelconque solution à leurs limbes actuels. Et il y a peu d’espoir pour l’aide des législateurs républicains. Les démocrates ont tenté de faire cavalier seul en matière d’immigration, en partie parce qu’il n’y a tout simplement pas d’appétit pour un compromis bipartite. Les républicains ont insisté pour associer les mesures de sécurité aux frontières auxquelles de nombreux démocrates s’opposent à tout type de soulagement pour les sans-papiers.

Et étant donné les prochains mandats, les républicains pourraient ne pas être du tout intéressés à travailler avec les démocrates sur la réforme de l’immigration, d’autant plus qu’ils ont cherché à utiliser l’immigration comme arme électorale contre l’administration Biden et le Parti démocrate.

« Je ne pense pas qu’il y ait d’illusion que nous y reviendrons l’année prochaine avec quelque chose de plus grand », a déclaré Frank Sharry, directeur exécutif du groupe de défense des immigrants America’s Voice. « C’est probablement notre dernier coup. »

Les démocrates ont des options limitées pour progresser en matière d’immigration

Les démocrates du Sénat ont jusqu’à présent rejeté l’idée de rejeter la parlementaire, mais les militants et les progressistes pourraient exercer une pression croissante pour le faire, en particulier après sa dernière décision.

«Je pense qu’il y aura beaucoup de groupes qui diront:« Allez, démocrates. Vous devez utiliser votre majorité pour y parvenir. Son avis consultatif n’est que cela », a déclaré Sharry.

La décision du parlementaire est un avis techniquement non contraignant que les démocrates pourraient passer outre. Mais beaucoup n’ont pas voulu le faire, en partie parce que cela pourrait créer un précédent dans lequel les républicains pourraient passer outre le parlementaire pour faire avancer leurs propres objectifs politiques à l’avenir.

Mais le sénateur Dick Durbin (D-IL), l’un des principaux partisans de la réforme de l’immigration, a indiqué qu’il serait disposé à ne pas tenir compte de la décision du parlementaire.

« Je voterais pour cela », a-t-il déclaré récemment au LA Times. « J’espère qu’on n’en arrivera pas là.

Les démocrates prévoient toujours de présenter à MacDonough des propositions d’immigration supplémentaires, et le feront probablement au début de l’année prochaine. Le chef de la majorité au Sénat, Chuck Schumer, espérait à l’origine adopter le Build Back Better Act avant Noël, mais ce plan a déraillé en raison des inquiétudes concernant les dépenses soulevées par le sénateur modéré Joe Manchin (D-WV). Les démocrates espèrent maintenant adopter la loi au début de 2022.

«Ce n’est pas comme si elle avait dit que vous ne pouviez pas du tout faire de l’immigration, ce qu’elle aurait pu dire les deux premières fois que les démocrates lui ont parlé. Je pense donc qu’il y a définitivement une possibilité de travailler avec elle et de voir ce qui, selon elle, répondrait aux exigences », a déclaré Kerri Talbot, directrice adjointe du groupe de défense Immigration Hub qui a travaillé avec les démocrates sur leurs propositions pour le parlementaire.

Il y a d’autres dispositions potentielles sur l’immigration qui ont été incluses dans la version de la Chambre du projet de loi. Cela comprend une disposition qui permettrait de récupérer des millions de cartes vertes inutilisées depuis 1992. En vertu de la loi actuelle, toute carte verte attribuée non émise à la fin de l’année devient indisponible pour l’année suivante. En 2021, les États-Unis n’ont pas émis de 80 000 cartes vertes en raison de retards de traitement, et ces cartes sont désormais perdues.

Une autre disposition permettrait aux personnes qui attendent la délivrance d’une carte verte depuis au moins deux ans de payer des frais supplémentaires pour contourner certaines limitations annuelles et par pays et devenir des résidents permanents des années, voire des décennies, plus tôt qu’elles ne l’auraient fait autrement. Et cela préserverait les cartes vertes pour les gagnants de visas de diversité provenant de pays à faible taux d’immigration aux États-Unis qui ont été empêchés d’entrer dans le pays en raison des interdictions de voyager de l’ère Trump et de la pandémie.

Au-delà de ces dispositions, il n’y aura probablement plus de mouvement sur l’immigration dans un avenir prévisible au Congrès. Et la question reste ouverte de savoir si l’une ou l’autre des alternatives peut être acceptée par le parlementaire.