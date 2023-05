Reconstruction remarquable des Orioles portée par les vétérans autant que les jeunes

Jake Mintz Analyste FOX Sports MLB

NEW YORK – Les Orioles de Baltimore 2021 ont perdu 110 matchs, la sixième pire marque de l’ère des jokers. Leur saison a été un feu de benne à ordures démoralisant plein de performances offensives ineptes et une ERA d’équipe de 5,85 la pire de la ligue. La journée d’ouverture et le champ extérieur quotidien ? Anthony Santander à droite, Cedric Mullins au centre et Austin Hays à gauche.

Les Orioles de Baltimore 2023, 49 matchs dans la saison, jouent à un rythme de 105 victoires. Les deux derniers mois ont été une course à sensations revigorante pleine de drames de fin de partie et d’explosions offensives inévitables, la victoire 9-6 de Baltimore mercredi soir dans le Bronx en est un excellent exemple. La journée d’ouverture et le champ extérieur quotidien ? Santander à droite, Mullins au centre et Hays à gauche.

« Je me souviens, l’année dernière, après avoir balayé [Anaheim] à la maison, j’étais comme wow, c’est un club qui gagne », a déclaré Hays à FOX Sports avant le match de mercredi contre les Yankees. « À ce moment-là, il ne s’agissait pas seulement de se présenter pour survivre un autre jour. [Winning] rend tout plus amusant; le vestiaire, l’ambiance du stade, tout ça. »

À Baltimore, beaucoup de choses ont changé, mais beaucoup n’ont pas changé.

Même si les Orioles 32-17 ont la troisième formation la plus jeune de la MLB, ils sont bien plus qu’un simple mouvement de jeunesse, du moins en ce moment. Parce que même si Baltimore possède toujours l’un des meilleurs systèmes de ferme du sport, un escadron de joueurs établis a porté les oiseaux de haut vol vers de nouveaux sommets.

Outre le receveur de franchise Adley Rutschman (dont l’immense influence ne doit pas être sous-estimée), les 10 meilleurs joueurs des Orioles par WAR ont 27 ans ou plus. Le meilleur lanceur de l’O cette saison, Tyler Wells, est un ancien choix de la règle 5 de 28 ans à sa troisième saison avec le club. Ryan Mountcastle, un habitué de quatrième année de l’Oriole, reste productif malgré son approche élancée et son horrible chance de frapper la balle. Jorge Mateo, un ancien meilleur espoir de 28 ans tiré dans le noir, s’est refroidi en mai après son avril volcanique, mais reste une pièce maîtresse grâce à sa course de base et sa défense. Adam Frazier, un vétéran sur un contrat d’un an, a inexplicablement ratissé.

Mais le groupe de base composé de Santander, Mullins et Hays a apporté une stabilité et un impact réels à la formation de Baltimore. Santander a été une bête en mai après un démarrage lent, son OPS ajusté maintenant 21% mieux que la moyenne de la ligue. Mullins, actuellement 39% meilleur que la moyenne de la ligue, est l’un des deux seuls joueurs aux côtés de Ronald Acuña Jr. avec au moins huit circuits et au moins 10 interceptions. Et Hays, actuellement 31% meilleur que la moyenne de la ligue, est l’un des 13 grands ligueurs qualifiés avec une moyenne au bâton supérieure à 0,300.

Et bien que Santander et Mullins aient 28 ans et que Hays n’ait que 27 ans, ce ne sont pas des débutants. Hays et Santander ont fait leurs débuts avec les Orioles en 2017, Mullins en 2018.

Pour le contexte: tous les trois sont apparus dans les formations de départ avec Adam Jones, parti depuis longtemps. Aucun de Santander, Mullins et Hays n’a été acquis par l’actuel groupe d’opérations de baseball dirigé par Mike Elias. C’est un trio qui a enduré la boue désordonnée de la longue reconstruction de Baltimore et est sorti de l’autre côté en tant que membres clés d’un candidat aux séries éliminatoires en plein essor.

« Je me souviens que nous n’étions pas vraiment pris au piège de la gravité de la situation ou de combien nous perdions », a déclaré Hays à FOX Sports à propos de son expérience en 2021 avec Mullins et Santander. « C’était comme: » Écoutez, c’est notre opportunité. C’est notre chance de nous solidifier. Alors, quand l’équipe se retournera, nous en ferons partie.

« C’est là que nous nous sommes concentrés. C’était notre récit. Nous en avons beaucoup parlé. »

Choix de troisième ronde de l’Université de Jacksonville en 2016, Hays était de loin le plus vanté des trois. Mullins était un dépliant de 13e ronde en 2015 de l’Université Campbell (inscription: 5 272) qui a développé du jus légitime après être entré dans le ballon professionnel. Santander était un choix de la règle 5 que les Orioles ont attrapé à Cleveland après la saison 2016, qui figurait à peine sur les meilleures listes de prospects.

Depuis le début de 2021, le triumvirat a entamé 850 matchs combinés dans le champ extérieur pour les Orioles. Ils sont la seule équipe à avoir un champ extérieur de départ identique lors de la journée d’ouverture 2021 et de la journée d’ouverture 2023. Mullins et Hays sont des amis particulièrement proches, ayant vécu ensemble sur la route du retour à Double-A en 2016.

« Quand nous arrivions, certaines personnes avaient cette image peinte d’une bataille sur le terrain central, comme, qui ça va être, Hays ou Mullins? » dit Hays. « Mais peu nous importait de savoir qui jouait au centre tant que nous devions être ensemble dans le champ extérieur. »

Cette continuité a été vitale pour les Orioles de deuxième place, qui n’ont pas encore reçu de contributions constantes de leurs deux meilleurs espoirs, le lanceur Grayson Rodriguez et le joueur de champ intérieur Gunnar Henderson. Henderson, âgé de 21 ans, a semblé beaucoup amélioré au cours des dernières semaines, mais n’a pas encore pleinement exploité le talent qui a fait de lui l’espoir n ° 1 du baseball par consensus avant l’année. Et Rodriguez, l’un des trois meilleurs espoirs de lanceurs du jeu, est parti pour un début de montagnes russes rocheux en tant que grand ligueur, arborant une MPM de 6,21 en neuf départs.

Mais malgré le battage médiatique, il y a moins de pression sur les meilleurs espoirs comme Henderson, Rodriguez et le joueur de champ intérieur Joey Ortiz pour qu’ils performent immédiatement, en raison de la façon dont le reste de l’équipe clique.

Et pour Rodriguez, 23 ans, qui, avant cette saison, avait passé toute sa carrière chez les mineurs aux côtés d’autres espoirs très vantés des Orioles, ce fut une expérience révélatrice de voir la formation de la grande ligue faire son travail.

« Nos mecs dans les mineurs sont méchants, oui. Mais je n’avais jamais fait partie d’une équipe avec Hays ou Cedric ou Santander auparavant », a déclaré Rodriguez à FOX Sports. « Et tous les trois en ce moment, quand ils seront au bâton, vous savez que ce sera probablement un missile à pisser. »

Rodriguez a raison de dire que le système agricole de Baltimore reste absolument empilé avec des frappeurs talentueux comme Colton Cowser, Heston Kjerstad, Jordan Westburg, Coby Mayo et Connor Norby, sans parler du choix n ° 1 de l’année dernière, Jackson Holliday. Finalement, les membres de cette vague se solidifieront en tant que grands ligueurs d’impact ou seront éliminés pour un lancer d’impact. Mais pour l’instant, les Orioles n’ont pas à précipiter leur jeune talent dans la cour des grands, et c’est parce que les joueurs

Perdre pendant une demi-décennie pour accumuler les meilleurs choix au repêchage et les signataires internationaux ne peut pas relancer une reconstruction à elle seule (voir : Tigers et Royals). Pour devenir un concurrent constant, une organisation doit découvrir quelques diamants bruts pendant les années de vaches maigres. C’est une conversation familière autour de n’importe quel club de baseball en difficulté : quels joueurs de cette mauvaise équipe feront partie de la prochaine bonne équipe ?

Alors oui, les Orioles ont fait le plein, déchirant leur alignement aux crampons année après année pour le rêve d’un avenir meilleur, mais en cours de route, ils ont découvert trois voltigeurs exceptionnels. Les O ont donné à Santander, Mullins et Hays l’opportunité d’échouer, l’espace pour s’améliorer et les outils nécessaires pour devenir de meilleurs joueurs.

Et maintenant, tout le monde à Baltimore en récolte les bénéfices.

Jake Mintz la moitié la plus forte de @CespedesBBQ est un écrivain de baseball pour FOX Sports. Il a joué au baseball universitaire, mal au début, puis très bien, très brièvement. Jake vit à New York où il entraîne la Little League et fait du vélo, parfois en même temps. Suivez-le sur Twitter à @Jake_Mintz .

