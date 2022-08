Reconstruction de la salle sous le retour de l’entraîneur-chef Randy Tieman – Shaw Local

Ayant eu la chance de faire le point sur ses charges avant sa deuxième première saison en tant qu’entraîneur de Hall, Randy Tieman est convaincu que les Red Devils ont les pièces en place pour commencer sérieusement leur construction vers la post-saison.

Hall a disputé les séries éliminatoires à six reprises au cours des huit saisons de Tieman en tant qu’entraîneur-chef de 2012 à 2019, mais est allé 2-12 pendant son absence au printemps et à l’automne 2021.

Alors que l’accent initial est mis sur l’amélioration et le développement des compétences, le travail de Tieman avec les Red Devils – qui ont augmenté leur nombre dans le programme avec l’ajout du comté de Putnam en tant que partenaire coopératif – dans le conditionnement et le camp d’équipe lui a montré un potentiel considérable .

“Nous n’en avons pas beaucoup parlé, mais c’est mon objectif chaque année”, a déclaré Tieman à propos des séries éliminatoires. “Je pense juste que si l’équipe achète et que nous nous améliorons chaque semaine, nous gagnerons quelques matchs et tout le reste se mettra en place.”

Les joueurs de Hall ont été chargés de s’adapter à un nouvel entraîneur avec une nouvelle routine cette intersaison, mais les seniors des Red Devils – qui ont joué pour Tieman en première année – ont joué un rôle déterminant dans la fluidité de la transition.

“Cela a été une grande transition pour eux”, a déclaré Tieman. “[The seniors] Nous savions à quoi nous attendre et nous l’avons dit au reste de l’équipe, et nous avons été en mesure d’arriver à peu près là où je pense que nous devrions être en ce moment.

À la tête des joueurs de retour se trouve Mac Resetich, qui revient pour sa quatrième saison universitaire après avoir remporté les honneurs de la division du Mississippi de la conférence All-Three Rivers de la première équipe au poste de porteur de ballon et de demi défensif la saison dernière. Resetich était l’un des huit joueurs à avoir remporté les distinctions de la première équipe All-TRC Mississippi en attaque et en défense en 2021, et est l’un des deux seuls – rejoignant Teagan Davis de Princeton – à revenir cette saison.

La saison dernière, Resetich s’est précipité pour 754 verges et 11 touchés en 106 courses et a capté 22 passes pour 407 verges et trois scores.

“Il sera partout sur le terrain”, a déclaré Tieman à propos de Resetich. “Nous allons le mettre dans la fente, à l’extérieur, dans le champ arrière et essayer de lui donner le ballon autant que possible.”

Le junior Gianni Guerrini revient pour une troisième saison universitaire, tandis que les seniors Hunter Meagher et Joe Schrader ainsi que le junior Joseph Bacidore reviennent également aux postes de compétences.

Meagher prend la relève au poste de quart-arrière après avoir obtenu quelques clichés la saison dernière.

Junior Luke Smith sera appelé à ancrer la ligne des Red Devils des deux côtés du ballon, tandis qu’Alex Jones, Michael Terry, Tristan Radcliff et Leo Lopez figureront également dans le mélange.

Les Red Devils font face à un calendrier difficile qui comprend six équipes qui se sont qualifiées pour les séries éliminatoires en 2021.

Hall ouvre la saison avec une paire de croisements de la conférence Three Rivers à Orion et à domicile avec Monmouth-Roseville avant d’ouvrir le jeu de division à Princeton, qui a remporté ou partagé quatre titres de conférence consécutifs.

Au cours de la semaine 4, Hall affronte Morrison – que les Red Devils ont battu pour leur seule victoire l’automne dernier – dans un crossover TRC avant de conclure avec cinq matchs de division à domicile contre Mendota, à Kewanee, à domicile contre Newman, à St. Bede et à à domicile contre Bureau Valley.

La saison dernière, quatre des huit défaites de Hall sont survenues par 10 points ou moins face aux équipes des séries éliminatoires, alors que les Red Devils ont chuté 40-32 contre Monmouth-Roseville, 43-34 contre Mendota, 24-22 contre Kewanee (qui partageait le titre de champion avec Princeton ) et 15-12 pour rivaliser avec St. Bede.