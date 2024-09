Reconstruction de la place Uspenska à Dnipro / Équipe architecturale de Dmytro Volyk et Ksenia Donetska

© Andreï Avdeenko

© Andreï Avdeenko

Description textuelle fournie par les architectes. La place Uspenska à Dnipro est l’une des plus anciennes places de la ville d’un million d’habitants. Conçu au début du XIXe siècle, il constituait un élément d’infrastructure important et le cœur des interactions publiques. Aujourd’hui, il fait partie d’un système global d’éléments de planification situés dans le centre historique. Au XIXe siècle, la place abritait la majestueuse cathédrale de l’Assomption avec un jardin public et constituait un point d’attraction important pour les citadins. Pendant l’ère soviétique, la cathédrale a perdu sa fonction et son architecture traditionnelles, et l’espace qui l’entourait a également stagné.

© Andreï Avdeenko

Plan directeur

© Andreï Avdeenko

La place a cessé de faire partie de la vie publique et s’est transformée en une zone de transit sans signification, où les gens passaient sans s’arrêter. Avant la reconstruction, sa structure de planification et sa fonctionnalité ne répondaient pas aux besoins actuels d’un espace piétonnier sûr et inclusif. La tâche de l’architecte était donc de redonner vie à la place dans le cadre piétonnier de la ville, pour la rendre plus humaniste et qualitative en termes d’interactions sociales.

© Andreï Avdeenko

© Andreï Avdeenko

Sur le territoire de 1,45 hectares, nous avons organisé des liaisons piétonnes pertinentes, planté 285 nouveaux arbres et créé de nouvelles options de loisirs et d’interaction entre les gens et la ville, en tenant compte des besoins des différents groupes sociaux. En matière de transports, nous avons privilégié les piétons et les vélos, redistribué les flux de circulation et organisé le stationnement. Une piste cyclable à double sens a été aménagée le long de la route. Des passages pour piétons sur les éléments de chaussée ont été créés au même niveau que le trottoir. Les zones nécessaires ont été pavées de dalles tactiles pour les personnes malvoyantes. La logique historique existante a été utilisée pour former la structure de planification actualisée de la place. Chaque type de liaison piétonne a été souligné par un type de pavage distinct, et la nuit, les directions piétonnes sont en outre mises en valeur par un pavage de couleur claire.

© Andreï Avdeenko

La grille de liaisons piétonnes formait des sections de zones fonctionnelles, comme une aire de jeux avec des aires de jeux, un espace de détente intime avec des îlots d’arbres d’ornement et une zone de festival avec une terrasse à trois niveaux, une fontaine et un espace libre pour des événements. . D’un côté de la place se trouve une aire de jeux active avec une aire de jeux de cordes tridimensionnelle et des murs d’escalade. L’autre côté de la place est privé, avec une dentelle de sentiers pédestres qui courent entre les arbres. Une terrasse en cascade s’élève au centre de la place. Forme dominante formant un espace d’une longueur de 72 mètres, elle met en valeur la partie centrale de la place, créant un espace pour les événements.

© Andreï Avdeenko

285 nouveaux arbres d’espèces ornementales précieuses ont été plantés sur la place. Parmi eux se trouvent des reliques de ginkgo biloba, de magnolia, de sakura, de prune Pissardi, de chênes rouges, de sorbier scandinave, d’ambre gris et de charmes à plusieurs tiges. Grâce à la sélection minutieuse des arbres, la place bénéficiera d’une quantité d’ombre importante en été. Au printemps, les arbres fleuriront les uns après les autres pendant une longue période et à l’automne, ils impressionneront par une étonnante palette de feuillage et d’écorce. Les architectes ont développé de nombreux éléments de conception originaux, notamment des grilles de tronc, une clôture paramétrique et des toilettes publiques décorées d’écailles en acier. Le soir, la place prend une atmosphère différente grâce à l’éclairage architectural. Grâce à des lentilles personnalisées uniques, les luminaires sur les poteaux créent l’effet de lumière caustique et de dentelle d’ombres naturelles provenant des couronnes. Dans les zones de loisirs, l’éclairage est situé sous le niveau des yeux pour plus de confort.