Reconstruction de la Place de la Madeleine / Baumschlager Eberle Architekten

© Cyrille Weiner

Architecte principal : Baumschlager Eberle Architekten, équipe Paris

Entrepreneur: Les Contractants

Assistance environnementale à l’entrepreneur : ADVENIO

Ingénierie des structures : IÉSI

Ingénierie des Fluides : MRK

Économiste: BGECO

Coordonnateur du contrôle et de la sécurité des bâtiments et de la sécurité incendie : SOCOTEC

Ingénierie acoustique : ECKEA ACUSTIQUE

Client: Black Swan Capital Immobilier, Paris, France

Ville: Paris





© Cyrille Weiner

Description textuelle fournie par les architectes. Joyau architectural à Paris – Protection et durabilité. Notre équipe à Paris a démontré son expertise en matière de développement durable sur un projet particulièrement complexe. L’objectif était de combiner le bâtiment classé « Le Palacio » avec les exigences du présent et les nécessités de l’écologie. L’immeuble de bureaux de Maurice Hennequet (1887-1949) sur la place Madeleine est un joyau de la fin des années 1930, avec des éléments du style Paquebot ou Streamline Modernism, comme on appelle ce mouvement en France et en Amérique.

© Cyrille Weiner

© Cyrille Weiner

Plan du 2e étage

© Cyrille Weiner

Le certificat Breeam très bon atteste de la qualité des interventions écologiques. L’isolation extérieure était bien entendu hors de question pour la qualité climatique de la maison, c’est pourquoi l’isolation avec de la laine de verre a été déplacée vers l’intérieur sans réduire la hauteur d’origine de la pièce. Les systèmes de ventilation ont été déplacés sous le parapet des fenêtres à chaque étage pour éviter que la ventilation centralisée sur le toit ne perturbe l’apparence. Les couleurs claires ont été restaurées, tout comme les encadrements de fenêtres vitrées, calqués sur ceux d’origine.

© Cyrille Weiner

Plan d’étage régulier

© Cyrille Weiner

Au fur et à mesure que les travaux avançaient sur le projet, il est devenu évident que la conception de Hennequet était conçue comme un système ouvert. Les espaces de bureaux sont neutres en termes d’usage et très adaptés aux changements d’usage. L’espace pour un nouvel ascenseur a également été gagné, tout comme le passage existant, qui supprime la séparation stricte entre la cour et la rue. Cet aspect urbanistique et la neutralité d’usage sont des éléments du terrain d’entente entre Hennequet et Baumschlager Eberle Architekten depuis huit décennies.