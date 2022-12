Reconquérir une place dans l’histoire de l’animation pour Bessie Mae Kelley

Plus tôt cette année, cependant, la spécialiste de l’animation Mindy Johnson est tombée sur une illustration – une vieille photo de classe, en quelque sorte, représentant les animateurs masculins habituels du début des années 1920. Dans un coin se trouvait une femme non identifiée aux cheveux noirs. Qui était-elle? La propriétaire de l’image, une autre historienne de l’animation, “a supposé qu’elle était une femme de ménage ou peut-être une secrétaire”, a déclaré Johnson.

Winsor McCay a réalisé le court métrage influent “Gertie the Dinosaur” en 1914. Paul Terry ( Agriculteur Al Falfa ), Max et Dave Fleischer ( Koko le Clown , Betty Boop) et Walter Lantz (Woody Woodpecker) ont chacun fait des premières contributions bien documentées. Walt Disney a embauché une équipe qui est devenue mythique sous le nom de Nine Old Men.

Mais Johnson se demandait s’il pouvait s’agir de Bessie Mae Kelley, dont elle avait découvert le nom des années plus tôt dans un article obscur sur les vaudevilliens devenus animateurs.

Dans le cadre d’une enquête qui a révélé que Johnson appelait à froid des personnes du Minnesota, fouillait dans les archives de l’Université de l’Iowa et récupérait des boîtes de film de nitrate corrodées dans un garage de San Diego, Johnson a confirmé son intuition. La femme était Kelley, et elle a animé et dirigé aux côtés de nombreux hommes qui deviendront plus tard des titans de la forme d’art. Selon les recherches de Johnson, Kelley a commencé sa carrière en 1917 et a commencé à réaliser et à animer des courts métrages qui se classent désormais parmi les premiers films d’animation dessinés à la main connus par une femme.

Voilà pour cette théorie de la femme de ménage.

“L’histoire est enregistrée, préservée, écrite et archivée d’un point de vue masculin, et donc personne n’avait vraiment examiné le niveau de ce que les femmes faisaient – leur contribution était souvent simplement présentée comme une seule phrase, voire pas du tout”, a déclaré Johnson. “Enfin, nous avons la preuve que les femmes dirigent l’animation depuis le tout début.”