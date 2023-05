Reconnu coupable du meurtre de son fils et de sa femme – Hollywood Life

Voir la galerie







(MISE À JOUR 24/05/23 à 12h50 HE): Alex Murdaugh a été inculpé de 22 chefs d’accusation de stratagèmes financiers présumés le mercredi 24 mai 2023. Les accusations sont intervenues deux mois après avoir été reconnu coupable des meurtres de sa femme Maggie et de son fils Paul. Les accusations comprenaient la fraude bancaire, la fraude électronique, le blanchiment d’argent et le complot en vue de commettre une fraude bancaire et électronique, par CNN. Les avocats d’Alex prévoient de régler les accusations à l’amiable. « Nous prévoyons que les accusations portées aujourd’hui seront rapidement résolues sans procès », ont-ils déclaré dans un communiqué.

(MISE À JOUR : 02/03/23 à 14 h HE): Un jour après qu’Alex Murdaugh a été reconnu coupable de deux meurtres, il a reçu sa peine de prison. L’ancien avocat a été condamné à deux peines d’emprisonnement à perpétuité pour les crimes qu’il a commis. Il a quitté la salle d’audience dans une combinaison de prison et menotté.

(ORIGINAL) Richard « Alex » Murdaugh54 ans, a été reconnu coupable du meurtre de sa femme, Marguerite « Maggie » Murdaughet un de leurs fils, Paul Murdaugh, le 7 juin 2021. Il a également été reconnu coupable de deux accusations d’armes, ce qui signifie qu’il a vaincu une seule accusation dans son cas. Les jurés sont arrivés à leur conclusion après quelques heures de délibération le 2 mars après avoir analysé six semaines de témoignages de 70 témoins et après avoir visité la scène du crime de 1 700 acres le 1er mars.

L’avocat en disgrâce de la Caroline du Sud a été accusé d’avoir tué par balle sa famille sur leur propriété tentaculaire d’Islandton, en Caroline du Sud, connue sous le nom de Moselle, et a ensuite été accusé de deux chefs de meurtre et de deux accusations d’armes en juillet 2022. Il a plaidé non coupable et ses 26 ans survivants -fils âgé, mec, a témoigné pour sa défense le 26 février. Il a déclaré que son père l’avait appelé alors qu’il était en route pour la Moselle et l’avait appelé après avoir prétendument découvert les corps de sa mère et de son frère. « Il a dit: » Êtes-vous assis? « » Buster se souvient du moment où il a découvert la nouvelle, par PERSONNES. « Il avait l’air bizarre, puis il m’a dit que ma mère et mon frère avaient été abattus. »

« Il avait le cœur brisé », a-t-il poursuivi devant le jury. « J’ai franchi la porte et je l’ai vu, je lui ai fait un câlin. » Il a également affirmé que son père avait été «détruit» par la perte.

Lors de la plaidoirie finale du 1er mars, cependant, les procureurs ont brossé le portrait d’un homme qui a volé et menti à ses clients pendant des années et a atteint un point de rupture alors qu’il connaissait davantage de problèmes financiers et juridiques. « Les preuves que vous avez entendues montrent que l’accusé est devenu si dépendant et si dépendant de la vitesse de l’argent que les millions de dollars de frais juridiques qu’il recevait n’étaient pas suffisants et qu’il a donc commencé à voler », a déclaré le procureur. Eaux de Creighton a déclaré le 1er mars, par CNN.

Alex subissait également une immense pression en raison d’un procès en cours intenté par la famille d’une jeune femme tuée dans un accident de bateau en février 2019. La femme a été jetée par-dessus bord et est décédée après l’écrasement du bateau, qui appartenait à Alex et qui aurait été conduit par son fils, Paul. « Les pressions sur cet homme étaient insupportables et elles atteignaient un crescendo le jour où sa femme et son fils ont été assassinés par lui », a ajouté Waters.

De plus, Alex a admis avoir menti sur son sort dans la nuit du 7 juin 2021. Alors qu’il affirmait à l’origine qu’il n’était jamais à proximité des chenils sur sa propriété où sa femme et son fils ont été retrouvés, une vidéo de son téléphone prise cette nuit-là prouve sinon.

Le cas et la vie d’Alex ont attiré l’attention nationale et ont même engendré des documentaires de Netflix et HBO Max. Les documentaires se sont penchés non seulement sur le meurtre de la femme et du fils d’Alex, mais également sur l’incident de navigation de plaisance, ainsi que sur un plan présumé de meurtre pour compte d’autrui et de fraude à l’assurance, ses nombreux crimes financiers et une série de décès associés à la famille Murdaugh.

