Reconnaître les symptômes psychotiques de la démence

Plus de 55 millions de personnes dans le monde sont atteintes de démence, et nombre d’entre elles souffrent également de psychose. Vous pouvez entendre les médecins utiliser le terme « épisodes psychotiques ». C’est quand une personne a du mal à déterminer ce qui est réel et ce qui ne l’est pas.

Cela peut inclure des éléments tels que :

Une fausse croyance qu’un soignant essaie de leur faire du mal

Une insistance pour qu’ils voient quelqu’un dans leur chambre, comme un frère ou une sœur mort depuis longtemps, ou même quelqu’un de célèbre, qui n’est pas là

Souvent, disent les experts, les signes de psychose liée à la démence passent trop longtemps inaperçus et ne sont pas traités. Cela peut avoir un impact important à la fois sur la santé de la personne atteinte de démence et sur le bien-être de sa famille et des autres soignants.

« Si quelqu’un souffre de démence, le médecin ou la famille peut ne pas prendre au sérieux certaines des choses que [person is] disant, et ne reconnaissent pas qu’il s’agit d’une fausse incrédulité ou d’une hallucination, et ils pensent simplement que c’est un problème de cognition », explique Gary Small, MD, directeur du UCLA Longevity Center.

« Les gens ont tendance à supposer que la démence n’est qu’une maladie cognitive. Mais il est clair qu’elle affecte le comportement et toutes sortes d’aspects de la vie du patient et de la famille. »