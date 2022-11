Reconnaître les « personnes qui nous permettent de redonner » – Shaw Local

Donner est une importante tradition des Fêtes et pour laquelle bon nombre de nos résidents se mobilisent pour donner leur trésor afin d’aider les autres. Alors que nous entrons dans la période des fêtes, rendons grâce pour toutes ces personnes qui nous permettent de redonner à d’autres moins fortunés et qui vivent à nos côtés au sein de nos communautés ; il existe un réseau complexe de personnes à but non lucratif, quasi-gouvernementales, religieuses, civiques et bien intentionnées qui nous permettent à tous de mesurer nos dollars et ressources supplémentaires à donner aux autres pendant la période des fêtes. Vous trouverez ci-dessous un effort pour reconnaître certains de leurs efforts.

Le comté de Grundy tente toujours de rassembler ses ressources à but non lucratif en garantissant une approche à multiples facettes pour fournir des ressources à ceux qui en ont besoin. La Fondation communautaire du comté de Grundy est un guichet unique pour ceux qui ont un trésor et qui cherchent à investir de manière à ce que leurs dons soient dirigés vers un certain objectif. Souvent, ce groupe est capable de diriger des dons et de recevoir des dons d’entreprises pour les diriger vers des agences locales telles que United Way ou l’Armée du Salut qui collectent des fonds pour aider les personnes dans le besoin. Une aide directe pour le logement et la nourriture est fournie par “We Care” au sein de Morris pour tous les résidents du comté de Grundy. Ceux qui n’ont pas de logement peuvent rechercher le PADS du comté de Grundy (fournir une assistance pour développer l’autosuffisance), qui offre des capacités de relogement rapide. Ces deux agences travaillent avec Kendall/Grundy Community Action pour aider les résidents à faible revenu à réduire leur coût global des services publics dans leurs résidences du comté de Grundy.

Alors que toutes ces agences fournissent des services à l’échelle du comté, plus localement, Coal City s’appuie sur Help for Hope pendant les vacances. Ce groupe à but non lucratif maintient une banque alimentaire mais ajoute un repas de vacances et des cadeaux de vacances pour les familles dans le besoin en plus de son aide, qu’il fournit pendant le reste de l’année. Coal City a la chance d’avoir plusieurs options en ce qui concerne ceux qui ont besoin d’épicerie et de nutrition. La banque alimentaire de Coal City est hébergée à l’église méthodiste unie de Coal City et fournit une ressource supplémentaire alors que les coûts des produits de base continuent d’augmenter. De plus, les églises locales et leurs membres servent des repas chauds pour fournir un calendrier régulier de repas chauds St. Vincent Table. Chacune de ces agences est financée par des dons versés aux pauvres dans les églises locales ou par des dons généreux de ceux qui cherchent à faire une différence.

Les bénévoles et le personnel dévoué qui composent chacune de ces entités comptent sur votre générosité pour continuer à servir ceux qui viennent à eux dans le besoin. Prenez un moment cette fête pour les remercier de se consacrer à cette noble poursuite et d’avoir ouvert leur cœur pour permettre aux autres de partager les ressources mises à disposition au sein de notre communauté. Veuillez vous assurer que ceux qui en ont besoin savent qu’une assistance est disponible et évaluez si vous pouvez être un donateur pour augmenter leur capacité pendant la période des fêtes.