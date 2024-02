Reconnaître la Palestine : comment les Européens peuvent soutenir une voie politique post-guerre de Gaza

Alors qu’Israéliens et Palestiniens sont plongés dans certaines des violences les plus meurtrières depuis la création d’Israël en 1948, garantir l’autodétermination palestinienne reste la meilleure et la seule garantie d’une paix et d’une sécurité durables pour les deux parties. Le point de départ devrait être la reconnaissance d’un État palestinien sur les frontières de 1967. Mais la reconnaissance à elle seule ne suffira pas à redynamiser une voie politique israélo-palestinienne significative en faveur de la souveraineté palestinienne. Elle devra s’accompagner de mesures visant à contester l’annexion du territoire palestinien par Israël et à encourager l’émergence d’un leadership palestinien crédible, capable de galvaniser le soutien du public aux négociations visant à mettre fin au conflit de longue date avec Israël.

La Palestine a jusqu’à présent été reconnue par 139 états, dont neuf membres de l’UE (le plus récent étant la Suède en 2014). Des pays comme la France, l’Allemagne, l’Italie, la Norvège et le Royaume-Uni se sont jusqu’à présent abstenus d’emboîter le pas, arguant qu’une telle démarche nuirait au processus d’Oslo. Conditionner le droit palestinien à l’autodétermination à un processus politique fatalement défectueux a toujours été une mauvaise approche – mais cela l’est encore plus aujourd’hui en l’absence de toute perspective réaliste de négociations réussies.

Le ROYAUME-UNI et certaines États membres de l’UE ont maintenant indiqué leur soutien à la reconnaissance d’un État palestinien avant un accord de paix final israélo-palestinien. Le États-Unis Il semblerait également qu’il explore cette option dans le cadre d’un grand accord régional visant à garantir l’acceptation par l’Arabie Saoudite d’un accord de normalisation historique avec Israël avant l’élection présidentielle américaine de novembre prochain.

Riyad a rendu clair à Washington qu’« il n’y aura pas de relations diplomatiques avec Israël à moins qu’un État palestinien indépendant ne soit reconnu sur les frontières de 1967 avec Jérusalem-Est comme capitale » et qu’Israël ne mette fin à la guerre à Gaza. Autres États arabes clés Des pays comme l’Égypte ont conditionné leur soutien à la reconstruction post-conflit à Gaza à une pression internationale en faveur d’un État palestinien.

Bien qu’il s’agisse d’un changement de politique important, bien que tardif, la reconnaissance d’un État palestinien à elle seule serait essentiellement symbolique et ne contribuerait guère à apporter une solution à deux États basée sur des paramètres internationaux. Sans une clause territoriale explicite, toute reconnaissance d’un État palestinien perdrait son poids juridique et politique. Pire encore, l’absence de frontières définies pourrait raviver la vision de Donald Trump d’un « État-moins » palestinien composé d’États déconnectés de type bantoustan en Cisjordanie et à Gaza. Il est important de noter que la reconnaissance des frontières de 1967 n’empêcherait pas Israël et la Palestine de convenir de futures modifications des frontières, y compris des échanges de terres.

Défier le Grand Israël

Pour que la reconnaissance soit une étape significative vers la sécurité à long terme, elle doit s’accompagner de la fin de l’annexion du territoire palestinien par Israël. Le premier objectif des États occidentaux devrait donc être d’orienter la politique du gouvernement israélien et l’opinion publique vers la fin de l’occupation sur la base d’une solution à deux États. Ils devraient faire clairement comprendre à Israël qu’ils n’accepteront aucune solution qui ne correspondrait pas à un État palestinien fondé sur les frontières de 1967.

Les gouvernements israéliens successifs ont exploité le vide diplomatique pour promouvoir l’annexion illégale du territoire palestinien par Israël, ce qui permet progressivement au mouvement des colons de réaliser son rêve d’un Grand Israël s’étendant de la mer Méditerranée au fleuve Jourdain. L’UE a décrit La politique de colonisation d’Israël constitue le fondement d’une « réalité d’un seul État caractérisée par des droits inégaux, une occupation perpétuelle et des conflits ». Les Palestiniens et les organisations de défense des droits de l’homme parlent de plus en plus de cela aparté. Cette trajectoire menace non seulement les aspirations nationales palestiniennes, mais aussi l’avenir d’Israël en tant qu’État démocratique à majorité juive (compte tenu de la plus grande population palestinienne).

Pour être pris au sérieux, les pays européens devront prendre des mesures concrètes pour contester les activités de colonisation illégales d’Israël dans les territoires palestiniens occupés. Ils devraient s’appuyer sur les sanctions récemment imposées par le NOUS, ROYAUME-UNIet France contre les colons israéliens violents. Les gouvernements européens devraient également soutenir pleinement les enquêtes en cours de la Cour pénale internationale et de la Cour internationale de Justice, et étendre les mesures de différenciation à l’encontre des colonies, notamment en interdisant tous les produits et services financiers issus des colonies. De telles mesures signaleraient clairement le refus de l’Europe d’accepter les efforts israéliens visant à créer sur le terrain des faits qui sapent les aspirations nationales palestiniennes.

C’est précisément en raison de la recrudescence des violences israélo-palestiniennes qu’une initiative concrète et de grande envergure est nécessaire pour démontrer aux Palestiniens qu’il existe une voie politique viable.

Le gouvernement d’extrême droite israélien, qui s’oppose fermement à une solution à deux États, rejettera bien entendu une telle initiative diplomatique qui consisterait à céder au Hamas. Mais c’est précisément en raison de la montée de la violence israélo-palestinienne qu’une initiative concrète et de grande envergure est nécessaire pour démontrer aux Palestiniens qu’une voie politique viable est ouverte. Les Européens devraient également être clairs sur le fait que la reconnaissance de la Palestine n’est pas une démarche anti-israélienne. Au contraire, cela réaffirmerait et maintiendrait la légitimité de l’État d’Israël à l’intérieur de ses frontières internationalement reconnues de 1967.

Revitaliser le système politique palestinien

Les États occidentaux devront également redynamiser et relégitimer le système politique palestinien pour que sa reconnaissance conduise à une véritable autodétermination. La fragile Autorité palestinienne (AP) est déjà au bord de l’effondrement financier à cause des pressions israéliennes. les sanctionset perd du terrain face aux partisans de la ligne dure, comme le Hamas, qui ont capitalisé sur la croissance palestinienne. soutien du public à la résistance armée.

Faire progresser les aspirations nationales palestiniennes de manière concrète renforcerait la position de l’Autorité palestinienne – qui reste attachée à la diplomatie et à la non-violence – et détournerait le soutien au Hamas en offrant aux Palestiniens une alternative réaliste à la résistance armée. Sans un soutien politique fort en faveur des droits des Palestiniens, l’Autorité palestinienne n’aura pas la légitimité populaire nécessaire pour rétablir la gouvernance et la sécurité dans une bande de Gaza post-conflit.

Mais la situation difficile de l’Autorité palestinienne ne vient pas seulement du manque d’horizon politique pour mettre fin au conflit. C’est aussi le produit de son propre déficit démocratique. Les gouvernements européens devraient profiter de la reconnaissance comme d’une opportunité pour faire pression sur le président Mahmoud Abbas afin qu’il mette en œuvre un ensemble de mesures réciproques visant à restaurer le tissu démocratique du pays. Ces mesures devront aller bien au-delà de gestes essentiellement cosmétiques, comme la nomination d’un nouveau Premier ministre, et inclure plutôt des changements structurels de grande envergure, comme le rétablissement de l’indépendance judiciaire ; lutter contre les violations des droits de l’homme et assouplir les restrictions à la mobilisation politique ; faire progresser la réunification nationale; et organiser des élections attendues depuis longtemps lorsque les conditions le permettent. De tels changements augmenteraient et élargiraient le soutien populaire et la participation aux institutions palestiniennes.

Soutenir le renouveau intérieur palestinien nécessitera la volonté des pays européens de reconnaître les dures réalités. Le plus difficile d’entre eux concerne le Hamas, qui restera un élément central du mouvement national palestinien malgré les efforts israéliens pour l’éradiquer. Les capitales européennes devront accepter que le retour réussi de l’Autorité palestinienne à Gaza, la relégitimation des institutions palestiniennes et, à terme, la conclusion d’un accord de paix durable avec Israël nécessiteront un certain degré d’adhésion du Hamas pour l’empêcher de jouer un rôle perturbateur.

Renforcer la position politique et juridique du peuple palestinien et renforcer les mécanismes internationaux de responsabilité vis-à-vis d’Israël sont également essentiels pour contester la consolidation de l’apartheid par Israël dans les territoires occupés. Si des décennies d’expansion effrénée des colonies israéliennes finissent par rendre irréalisable une solution à deux États, de telles mesures soutiendraient néanmoins les efforts futurs visant à forger un résultat durable à un État fondé sur l’égalité israélo-palestinienne.

La carte de l’Europe

La reconnaissance d’un État palestinien, associée à ces mesures importantes tant du côté israélien que palestinien, pourrait contribuer à mobiliser la diplomatie internationale derrière la politique de longue date de l’UE. vision d’un État palestinien souverain et viable basé sur les frontières de 1967, avec Jérusalem-Est pour capitale, vivant côte à côte en paix avec Israël, avec une solution juste pour les réfugiés palestiniens. Cela s’appuierait sur le point de repère Déclaration de Venise de 1980 de la Communauté européenne (le précurseur de l’UE), qui a été la première à reconnaître le droit des Palestiniens à l’autodétermination, et la décision ultérieure de l’UE Déclaration de Berlin de 1999 qui a confirmé la « volonté de l’UE d’envisager la reconnaissance d’un État palestinien ».

Alors que les conditions politiques et sécuritaires continuent de se détériorer rapidement sur le terrain, les Européens devraient jouer la carte de la reconnaissance avant que la possibilité d’une solution à deux États ne disparaisse complètement.