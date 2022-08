Reconnaissants et tristes, les adieux doux-amers à 4 légendes du sport

Ceci est une chronique de Shireen Ahmed, qui écrit des opinions pour CBC Sports. Pour plus d’informations sur Section Opinion de CBC veuillez consulter le FAQ .

Le changement peut être difficile pour beaucoup. Et dans le sport, le changement peut être synonyme de blessure, de changement d’équipe ou de retraite. Difficile d’imaginer votre joueur préféré prendre sa retraite. Quand je pense à Christine Sinclair annonçant sa retraite, ce qu’elle finira par prendre un jour, je n’arrive même pas à gérer les émotions qui vont inonder mes sens. En tant qu’amateur de football depuis toujours, je ne peux même pas imaginer le sport sans sa présence.

De même, quand je lis le Vogue article que la grande joueuse de tennis Serena Williams avait écrit pour annoncer sa retraite, j’ai été stupéfait. Non seulement sa pièce était belle et sincère, mais elle était si franche sur ses sentiments à propos du mot “retraite” et sur la difficulté qu’elle avait à l’utiliser. Elle a joué à l’Omnium Banque Nationale à Toronto le lendemain et a été montrée tant d’amour . À juste titre. Serena Williams est devenue la plus grande joueuse de tous les temps et penser qu’elle ne joue plus est triste même pour les fans occasionnels de ce sport.

Dans le même laps de temps, nous avons également appris que deux grands noms du basket-ball – Sylvia Fowles et Sue Bird – prendrait sa retraite de la WNBA. Pour ceux qui connaissent le basketball féminin, Fowles et Bird sont des piliers du jeu. Le basketball féminin gagne en popularité, en grande partie en raison de leurs contributions à la ligue et à la culture du basketball sur et en dehors du terrain. Bird, la star de football de l’équipe américaine Alex Morgan, le phénomène de natation Simone Manuel et la championne de snowboard Chloe Kim (toutes médaillées d’or olympiques) ont créé une société de médias numériques appelée ENSEMBLEXR pour amplifier la réussite des femmes dans le sport.

Fowles a la réputation d’être l’une des âmes les plus gentilles et les plus chaleureuses pour jouer au basket et avant son dernier match dans le Minnesota le 14 août, elle a passé des heures à tricoter des bonnets pour ses coéquipières qui l’appellent affectueusement Mama Syl. Fowles étudie les sciences mortuaires depuis sept ans et poursuivra cette vocation à la retraite.

En parlant de mères phénoménales, superstar de la piste et militante des droits maternels Allyson Félix a également annoncé sa retraite. Avec 11 médailles olympiques et une carrière de plus de 17 ans, elle est l’athlète d’athlétisme la plus décorée de l’histoire de l’athlétisme aux États-Unis.

Serena Williams célèbre avec sa fille Alexis Olympia après avoir remporté l’ASB Classic en Nouvelle-Zélande en 2020. (Hannah Peters/Getty Images)

C’était comme si une ondulation s’était transformée en une vague géante et que la retraite de ces formidables athlètes laisserait des canyons dans leurs sports respectifs. Et tandis que leurs carrières ont été inspirantes, elles n’ont pas été sans défis et luttes.

William s’est battu contre les caricatures anti-Noirs et le misogynoir dans les médias. Elle boycotté un tournoi parce que ses actions racistes envers son père étaient déplorables. Williams a également montré sa vulnérabilité et est venue publiquement à propos de ses problèmes de santé maternelle, de l’anti-noirceur à laquelle elle a été confrontée lors de l’accouchement de sa fille Olympia et de sa dépression post-partum.

Allyson Felix célèbre sa médaille de bronze au relais avec sa fille Camryn aux Championnats du monde d’athlétisme en juillet. (Hannah Peters/Getty Images pour World Athletics)

Les athlètes féminines à l’avant-garde du mouvement BLM

Bien qu’il soit un célèbre athlète Nike, Felix a écrit un éditorial exposant les pratiques déloyales de l’entreprise, notamment le fait de ne pas offrir de prestations de maternité à leurs athlètes féminines qui avaient des familles.

Elle a quitté Nike et a créé sa propre entreprise de vêtements, Saysh, alors qu’elle n’avait aucun sponsor pour les Jeux olympiques de Tokyo. “J’en avais marre de demander de la monnaie”, a-t-elle a dit . “Je savais que je devais le créer.”

Fowles et les Minnesota Lynx étaient à l’avant-garde de l’activisme Black Lives Matter et critiquaient la brutalité policière aux États-Unis. en plus de leur athlétisme stellaire

Mais en tant qu’athlètes féminines, leur ascension au sommet de leur art a été moins lucrative que leurs homologues masculins. Dans un entretien 2021 Bird a dit ceci à propos de la disparité salariale entre la NBA et la WNBA : “Les athlètes masculins, les athlètes féminines – nous mettons tous la même quantité de travail, je me fiche de ce que quelqu’un dit, nous mettons tous la même quantité de travail Alors, est-ce une pilule difficile à avaler, sachant que le travail de quelqu’un d’autre est récompensé ? »

Sue Bird quitte le terrain après que son Seattle Storm ait vaincu les Washington Mystics lors d’un match éliminatoire de la WNBA dimanche. (Steph Chambers/Getty Images)

Le labeur continue

Serena Williams est peut-être l’exception à la question de l’écart salarial, mais c’est surtout parce qu’avant elle, Billie Jean King la patronne des sports féminins, a plaidé pour des prix équitables pour les femmes dans le tennis.

Comme King, ces athlètes ont laissé leur empreinte sur les courts et sur la piste, et continuent de défendre et de soutenir leurs communautés aux niveaux local et mondial, montrant qu’après le coup de sifflet et la fin du match, leur labeur continue.

De cette façon, ils se retirent d’un type de jeu spécifique mais restent à l’avant-garde des nombreuses guerres contre le racisme, la misogynie, l’homophobie et d’autres problèmes qui affectent les athlètes de la ligue et au-delà.

Il est important pour ces femmes de prendre soin d’elles et de prioriser leur famille et les prochaines étapes de leur carrière. En même temps, cette perte semble immense. À bien des égards, ils ont développé leur sport devant nous. Nous avons eu la chance de voir ces formidables athlètes se frayer un chemin pour ceux qui suivront.

Serena Williams renvoie un tir lors de la finale du simple féminin à l’US Open 2014. (Al Bello/Getty Images)

Si nous avons appris quelque chose, en plus de la joie de voir leurs talents et leurs réalisations personnelles, c’est que ce calibre de femmes continuera à réussir dans tout ce qu’elles entreprennent. Ils pourraient se concentrer sur une nouvelle carrière, comme Williams consacrant son temps à devenir un capital-risqueur à temps plein avec elle société d’investissement ou travailler dans un domaine complètement nouveau, comme Fowles.

Que nous les voyions passer aux annonces ou aux commentaires sportifs, ou simplement présents en tant que fans, il ne fait aucun doute que ces légendes ont eu un impact sur le sport au cours des 20 dernières années. Ainsi, bien que le changement puisse être troublant, nous sommes également ici pour assister aux beaux changements de ces joueurs et célébrer leurs réalisations.

Maintenant que beaucoup ont changé le jeu, nous continuerons à les regarder, et peut-être leurs filles, changer le monde.