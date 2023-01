“Reconnaissant” Kris Letang fait un pas vers le retour pour les Penguins

CRANBERRY TOWNSHIP, PA – Les deux derniers mois de Kris Letang ont été un enfer.

Il a fait un deuxième AVC. Il a subi une blessure au bas du corps peu de temps après son retour. Son père est décédé peu de temps après.

“Je suppose que dans la vie, ça se passe parfois comme ça”, a déclaré Letang samedi. « Vous ne contrôlez pas vraiment tout, alors vous devez vivre avec. Parfois, vous allez traverser des moments comme celui-ci et, vous savez, vous devez compter sur votre famille et vos proches pour être là pour vous, pour vous soutenir.

Letang, un défenseur de cœur et d’âme pour les Penguins, n’affrontera pas les Devils du New Jersey samedi. Il ne jouera peut-être pas avant la pause des étoiles de la LNH, bien que cela reste à déterminer par le personnel médical de l’équipe.

Il a continué à s’entraîner à titre restreint samedi au Complexe sportif UPMC Lemieux. Letang a enfilé un maillot noir pendant l’entraînement – ​​généralement un signe qu’un joueur a été autorisé à entrer en contact, bien que Letang ait déclaré qu’il ne l’avait fait que pour participer à des exercices de jeu de puissance.

“Nous allons au jour le jour”, a déclaré Letang. “Nous allons par ce que je ressens et à quel point je me sens confiant là-bas.”

Vidéo du retour de Kris Letang à une pleine participation à l’entraînement des Penguins samedi. @TheAthleticNHL pic.twitter.com/98zD1Cimwe – Rob Rossi (@Real_RobRossi) 21 janvier 2023

Letang n’a pas joué depuis le 28 décembre, date à laquelle il s’est blessé au bas du corps. Quelques jours plus tard, alors qu’il participait à des activités familiales la veille de la Winter Classic à Fenway Park, Letang a appris que son père était décédé.

« Tout ce qu’il a traversé, ce serait difficile pour n’importe qui dans ce monde », a déclaré le PO Joseph, un défenseur des Penguins qui vit avec Letang dans la banlieue de Pittsburgh. «Personne ne devrait vivre ce genre de choses dans (quelques mois).

“Je pense que vous voyez à quel point il est fort mentalement, à quel point il est positif même après tout ce qui s’est passé.”

Letang a déclaré à plusieurs reprises samedi qu’il était « reconnaissant » du soutien reçu des Penguins. À la fin d’un road trip plus tôt ce mois-ci, le club – à la demande du capitaine Sidney Crosby et de l’entraîneur Mike Sullivan – a choisi de retarder son retour à Pittsburgh pour assister aux funérailles du père de Letang à Montréal.

Ses coéquipiers ont déclaré samedi que Letang était de bonne humeur depuis son retour dans l’équipe récemment. Ce n’est pas surprenant, car Letang a toujours été plus à l’aise dans un environnement de hockey.

Les Penguins n’ont pas bien joué sans Letang, même s’ils ont pris cinq des six points des Ducks et deux matchs contre les Sénateurs la semaine dernière. Pourtant, ils ont manqué ses habiletés à manger des minutes, à déplacer la rondelle et à conduire l’attaque sur la glace, ainsi que sa détermination fougueuse.

Comme d’habitude, Letang a été le dernier joueur à quitter la patinoire samedi. Sans doute aussi en forme que n’importe quel joueur de la ligue, Letang tente de reconditionner son corps pour les rigueurs de ce qui semble être une poussée d’après-saison aussi frénétique que n’importe laquelle au cours de ses 17 saisons avec les Penguins.

Mais ceux qui le connaissent le mieux, comme Crosby et l’ancien partenaire de la défense Brian Dumoulin, ont déclaré samedi qu’ils étaient convaincus que Letang trouverait rapidement son rythme sur la glace à son retour. Ces joueurs et d’autres sont plus concentrés sur le soutien de Letang que sur ce qu’il peut faire pour les Penguins.

“Je n’ai pas vécu quelque chose comme lui”, a déclaré Dumoulin. « Je ne peux même pas l’imaginer.

“Avec lui dans le vestiaire en ce moment, c’est juste le même gars et c’est comme ça qu’il veut être traité. Il ne veut pas qu’on se sente mal pour lui ou quelque chose comme ça. Il veut juste que nous soyons son coéquipier.

«Mais, évidemment, nous voulons qu’il revienne aussi vite que possible. Juste sa présence — ce n’est pas ce qu’il dit, ce qu’il fait ; c’est juste à quel point il aime jouer au hockey, à quel point il aime son équipe – vous ne faites que vibrer de son énergie.

“Il veut toujours jouer. Il veut toujours gagner. Tu veux juste être avec quelqu’un comme ça.

Crosby a qualifié Letang de « partie importante de notre équipe ».

“Il donne le ton”, a déclaré Crosby. “Son jeu, son leadership, toute cette expérience – c’est toujours génial d’avoir ça.

« Ça a été une période vraiment difficile pour lui. Ses amis et coéquipiers veulent juste être là pour le soutenir. Ce n’est certainement pas une situation facile qu’il a dû traverser.

(Photo : Charles LeClaire / USA Today)