Reconnaissant d’avoir 65 ans – Shaw Local

Aujourd’hui, c’est mon anniversaire d’assurance-maladie.

Il n’y a pas trop d’années, je n’avais aucune idée de l’existence d’une telle terminologie. Mais grâce aux millions de courriers et de rappels téléphoniques de l’année dernière, et parce que mon mari a deux ans de plus que moi, je sais maintenant que le fait d’avoir 65 ans en met un dans la tranche “Medicare Health Plan”. Ou, comme certains aiment l’appeler, “l’assurance maladie pour les personnes âgées”.

C’est un processus compliqué qui comprend la prise de décisions importantes en matière de santé pour les soins actuels et futurs. Le plan comporte de nombreuses parties, toutes joliment étiquetées A, B, C, etc. Heureusement, nous avons un excellent conseiller local qui nous a guidés et aidés à choisir les meilleures options.

Cet anniversaire est unique, et il n’y a pas que l’assurance. J’ai récemment lu un article de l’auteur/humoriste Dave Barry qui m’a fait tellement rire que j’en ai pleuré. Il s’adressait à tous les envois qu’il avait reçus avant son 65e anniversaire et écrivait : « Je regarde en ce moment une des lettres de Medicare. Voici comment ça commence : ’65 est le nouveau 50. Et le meilleur de tous, vous êtes maintenant éligible pour adhérer à un excellent plan de soins de santé.’ » Dave a poursuivi : « Soixante-cinq n’est pas le nouveau 50. J’ai 65 ans et je me souviens avoir 50 ans, et ce n’est pas la même chose. C’est un âge qui est considéré, correctement, dans le monde humain, comme ANCIEN. Si vous avez 65 ans et que vous vous écroulez et que vous mourez, les gens ne pensent pas : quel choc complètement inattendu ! Ils pensent : Eh bien, il avait 65 ans.

Ouais. L’humour n’est qu’une vérité déguisée.

Je suis tout à fait reconnaissant d’avoir 65 ans et d’être en bonne santé. Beaucoup de gens n’atteignent pas cet âge. Certains vivent avec de graves problèmes de santé.

Donc je ne me plains pas. Soixante-cinq est où je suis. Ce n’est pas 50, mais je vais faire de mon mieux pour faire de cette année une excellente année.

Quand je suis fatigué d’ouvrir l’avalanche de courrier Medicare qui est arrivé cet automne, je me dirige dehors. J’ai progressivement déplacé mes articles de décoration d’été à l’intérieur de mon She Shed, pour les garder en sécurité jusqu’au printemps prochain. Travaillant dans la cour, j’ai remarqué que la saison automnale avançait sur les plantes et les fleurs.

Certaines couleurs changent, certains feuillages pâlissent ; le paysage est en transition. Il peut sembler un peu triste de voir des fleurs se faner et de réaliser qu’il n’y aura pas de nouvelles fleurs surgir.

Ensuite, nous remarquons les teintes brillantes et dorées des érables et l’ombrage progressif qui s’est produit sur les tiges et les feuilles entourant les dernières fleurs. Ces fleurs fières absorbent encore le soleil limité et se balancent dans la brise. “Toujours ici”, chantent-ils. Et même si des changements sont imminents, cette dernière saison reste vibrante. Prendre un rythme plus lent est simplement la phase suivante.

Je veux imiter ces belles fleurs de l’été/automne dernier, toujours brillantes même si la rougeur de la jeunesse est passée. Je veux trouver la grâce d’accepter tout ce qui vient ensuite et le bonheur qui vient de faire de mon mieux. Soyez reconnaissant et heureux aujourd’hui.

Roald Dahl a écrit : “Si vous avez de bonnes pensées, elles brilleront sur votre visage comme des rayons de soleil et vous aurez toujours l’air ravissant.”

Surtout à 65 ans.