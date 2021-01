Il y aura du gâteau. James Earl Jones célébrera dimanche son 90e anniversaire dans un style approprié depuis son domicile du nord de l’État de New York.

«Je vais continuer à devoir me rappeler que c’est mon anniversaire», écrit Jones dans un e-mail à USA TODAY, ajoutant que le jour spécial, «je ferai une exception et dégusterai une part de sablé aux fraises, mon préféré!

Jones dit qu’il « se sent fantastique et reconnaissant à 90 ans. En regardant ma vie et ma longue carrière, je suis tellement fier de mon travail et de mes réalisations. J’aime grandir et devenir plus sage avec le temps. »

L’acteur légendaire de la scène et de l’écran de Broadway, à la voix emblématique et imposante, a fait des apparitions vocales avec deux de ses personnages les plus célèbres ces dernières années – le roi des terres de la fierté, Mufasa, dans le remake du « Roi Lion » de 2019 et en tant que Seigneur Vader dans «Star Wars: The Rise of Skywalker» de 2019.

Lorsque Jones n’est pas apparu à la première de Los Angeles en 2019 de « The Lion King », les fans ont exprimé leur inquiétude, mais le réalisateur Jon Favreau a assuré à tout le monde que l’acteur allait bien.

Jones, nominé aux Oscars, fera sa prochaine apparition en tant que roi Jaffe Joffer dans « Coming 2 America » ​​(diffusé le 5 mars sur Amazon Prime), le roi de Zamunda (fictif) et père du prince Hakeem (Eddie Murphy).

Le réalisateur Craig Brewer a déclaré à USA TODAY que lorsque Jones est apparu sur le plateau d’Atlanta (pré-pandémie) pour tourner son rôle, c’était comme une vraie royauté visitant.

«Nous étions très calmes et très respectueux», dit Brewer. «Et puis (la créatrice de costumes) Ruth Carter a brisé la glace et a dit: ‘James Earl Jones, mesdames et messieurs!’ Tout l’équipage a juste applaudi et ce sourire est venu sur son visage. «

Jones écrit qu’il a été « honoré » de reprendre le rôle de la comédie originale de 1988 « Coming to America ». et « touché par leur réaction. Être sur le plateau a ramené de merveilleux souvenirs. Et revoir autant de visages familiers était une pure joie. »

En ce qui concerne les leçons de vie tirées de ses 90 ans, Jones dit que tout est une question d’expérience pour traverser des moments difficiles.

« Je peux dire que ceux d’entre nous qui ont vécu 90 ans n’ont pas le droit d’être surpris », écrit Jones.

Il jure de prier pour des temps meilleurs l’année prochaine avec son souhait d’anniversaire: « Pour que nous puissions guérir et avancer, nous devons apprendre à nous aimer et à nous respecter. Ce sera mon souhait lorsque je soufflerai mon anniversaire. bougies. »

Alors que son travail prolifique a ralenti ces dernières années, Jones insiste: « Je me sens jeune de cœur, j’aime travailler et je continuerai à agir aussi longtemps que je le pourrai. » Il « passera la journée à réfléchir sur les années passées et à réfléchir à la suite » lors de son anniversaire.

« Ou peut-être que je vais célébrer la journée en regardant à nouveau ‘Coming to America’! »