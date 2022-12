Reconnaissance nationale “absolument gratifiante” pour la bibliothèque de Downers Grove – Shaw Local

C’est la saison pour être joyeux. Et pour la bibliothèque publique de Downers Grove, il y a encore plus de raisons de se réjouir car l’installation se classe parmi les meilleures bibliothèques publiques du pays, selon Library Journal.

La bibliothèque a récemment reçu sa première note cinq étoiles de la part de la publication nationale, qui classe les bibliothèques depuis 15 ans.

“Nous sommes vraiment excités”, a déclaré Julie Milavec, directrice de la bibliothèque publique de Downers Grove.

Library Journal examine les données des bibliothèques publiques communiquées au gouvernement (visites, paiements, participation aux programmes, circulation du matériel électronique, utilisation des ordinateurs publics et sessions Wi-Fi par habitant) et classe les bibliothèques les plus performantes dans les catégories budgétaires. La bibliothèque publique de Downers Grove a été nommée l’une des 10 meilleures bibliothèques du pays dans sa tranche budgétaire.

Un total de 5 359 bibliothèques publiques américaines ont été notées à l’échelle nationale, avec seulement 85 (1,5%) recevant la note la plus élevée de cinq étoiles, selon un communiqué de presse.

C’est la deuxième fois en 15 ans d’histoire des notes du Library Journal que la bibliothèque publique de Downers Grove est reconnue, la première étant en 2020 lorsque l’installation a obtenu une note de quatre étoiles.

Milavec attribue la désignation cinq étoiles au plan stratégique le plus récent de la bibliothèque, qui comprenait quatre objectifs principaux : exceller dans la prestation de services et la gestion des ressources communautaires, s’engager avec la communauté et le monde, autonomiser les individus à tous les âges et à toutes les étapes de la vie et évoluer avec la communauté en mutation.

“Nous voulions voir ce que nous pouvions faire pour répondre à Downers Grove et ce que les gens recherchaient”, a déclaré Milavec. «Nous avons vraiment découvert que les gens voulaient que nous soyons non seulement une bibliothèque publique, mais aussi que nous continuions à apporter les arts et la culture à Downers Grove. Nous avons également constaté que les gens étaient très intéressés par les tendances et les types de choses de la culture pop et avaient accès aux dernières et meilleures choses.

Ce dernier a évolué pour devenir la création de la bibliothèque de son Anything Emporium, qui propose une collection d’objets inhabituels que les gens peuvent consulter, tels qu’une machine Cricut, des liseuses Kindle, un casque de réalité virtuelle, une caméra GoPro, des écouteurs antibruit et plus encore. .

“C’est littéralement des trucs”, a déclaré Milavec. “Vous pouvez tout vérifier, de l’électronique aux kits STEM. Nous avons une toile de fond et un kit d’éclairage pour que vous puissiez prendre des portraits à la maison. Quand je dis que notre bibliothèque de choses a une grande variété, je le pense. Et ce sont toutes les choses sympas que les gens ne s’attendraient pas nécessairement à trouver à la bibliothèque, mais elles sont très demandées.

Un autre aspect du plan stratégique de la bibliothèque consistait à développer et à étendre les relations de la bibliothèque avec d’autres organismes communautaires.

“Et tirer le meilleur parti de ces partenariats”, a déclaré Milavec. “Nous avons également examiné les services sociaux et déterminé ce que nous pouvions faire pour connecter les gens aux ressources d’une manière différente.”

La désignation cinq étoiles est également significative en ce sens qu’elle vient après que la bibliothèque publique de Downers Grove se soit retrouvée au milieu d’une controverse sur un événement de bingo drag queen pour les adolescents LGBTQ +.

L’événement, qui devait avoir lieu le 11 octobre pour coïncider avec la Journée nationale du coming out, a été annulé en raison de menaces présumées proférées contre la bibliothèque. De plus, des personnes opposées à l’événement ont exprimé leur opposition lors d’une réunion du conseil du village de Downers Grove, d’une réunion du conseil d’administration de la bibliothèque et sur plusieurs sites de médias sociaux dédiés à la communauté.

“C’était très, très décevant que nous ayons dû annuler, et malheureusement, les choses qui se sont produites autour de cela, mais nous avançons et continuons à faire du bon travail”, a déclaré Milavec. “C’est merveilleux d’être reconnu par le Library Journal pour notre travail.”

La note cinq étoiles est la deuxième reconnaissance notable pour la bibliothèque en 2022.

Library Journal décerne deux prix annuels : la reconnaissance Star Libraries et les prix Movers and Shakers, qui récompensent le personnel exceptionnel de la bibliothèque. En mai, les membres du personnel de la bibliothèque publique de Downers Grove, Cindy Khatri et Van McGary, ont été nommés 2022 Movers and Shakers – Change Agents par Library Journal.

“Avoir également cette reconnaissance est absolument gratifiant”, a déclaré Milavec. “Je tiens à féliciter chaque membre du personnel pour sa contribution à faire de la DGPL une bibliothèque cinq étoiles.”