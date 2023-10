Reconnaissance faciale par l’IA : des militants et des députés appellent à l’interdiction

il y a 50 minutes

La police et les entreprises privées devraient « arrêter immédiatement » le recours à la surveillance par reconnaissance faciale, déclare un groupe de politiciens et de défenseurs de la vie privée.

Ils ont exprimé leurs inquiétudes concernant les droits de l’homme, le potentiel de discrimination et « l’absence de mandat démocratique ».

Le ministère de l’Intérieur a déclaré que la reconnaissance faciale avait « une base juridique solide » et avait déjà permis d’arrêter des criminels.

Un porte-parole a ajouté que la technologie pourrait également aider la police à rechercher des personnes disparues ou vulnérables, et libérer les agents pour qu’ils puissent « être sur le terrain » et mener des enquêtes complexes.

Des caméras de reconnaissance faciale en direct scannent les visages du public dans des endroits spécifiques et les comparent avec des personnes figurant sur des « listes de surveillance » qui peuvent être recherchées par la police ou les tribunaux en lien avec des crimes.

Les forces de police utilisant cette technologie au Royaume-Uni informent les citoyens à l’avance du moment et du lieu où elle sera déployée et affichent des avis physiques alertant ceux qui entrent dans les zones où elle est active de la présence de caméras.

Mais cette semaine, le ministre de la Police Chris Philp a déclaré qu’il souhaitait que les agents puissent accéder à un plus large éventail de bases de données d’images en plus de celles de sa base de données nationale, qui est limitée aux personnes arrêtées.

Le groupe qui demande l’interdiction comprend des parlementaires des partis conservateurs, travaillistes, libéraux-démocrates et verts, ainsi que des organisations militantes telles qu’Amnesty, Index on Censorship et Big Brother Watch.