Reconnaissance de la Palestine par les pays européens : trop peu, trop tard ? | Conflit israélo-palestinien

Marc Lamont Hill discute de la dernière avancée vers la reconnaissance d’un État palestinien avec l’analyste Mouin Rabbani.

Le 28 mai, la Norvège, l’Espagne et l’Irlande reconnaîtront officiellement la Palestine comme un État indépendant, rejoignant plus de 140 autres pays qui l’ont déjà fait, dans une démarche qui, espèrent-ils, fera pression sur Israël et ses alliés pour qu’ils trouvent une solution à la guerre. . Cependant, les États-Unis et d’autres grandes puissances occidentales se sont longtemps opposés à une reconnaissance unilatérale, arguant plutôt qu’une solution à deux États devrait intervenir après les pourparlers de paix.

Ces annonces ont été fortement critiquées par Israël, affirmant qu’elles « récompensaient les terroristes ». Dans le même temps, le Hamas a qualifié cette nouvelle reconnaissance de « tournant ».

Cela marquera-t-il un changement significatif dans la position de l’Occident sur le conflit ? Ou est-ce, comme certains critiques l’ont dit, trop peu, trop tard ?

Cette semaine sur À l’avantMarc Lamont Hill s’entretient avec Mouin Rabbani, co-éditeur de Jadaliyya.