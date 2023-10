Réconcilier les événements tragiques et investir

Cela s’annonçait comme un beau samedi d’automne. Nous avons quelques week-ends chargés à venir, mais samedi dernier, nous avons été parfaitement libres. Purdue jouait dans l’Iowa, et la journée serait certainement remplie de détente, de collations, de football et peut-être de temps en plein air.

J’ai dormi un peu et j’ai attrapé mon téléphone alors que je me dirigeais vers la cuisine pour préparer un expresso. En jetant un coup d’œil au téléphone, ce fut une explosion de gros titres radicaux. Tirs de roquettes, victimes, invasions et otages en Israël et à Gaza. Chaque titre était pire que le précédent. J’ai rapidement allumé la télévision et j’ai passé les trois heures suivantes collé à l’écran, essayant de donner un sens à cette folie. Depuis, les histoires sont devenues encore plus horribles. De temps en temps, le monde vient à nous, samedi dernier était l’un de ces moments.

Dimanche soir, les marchés asiatiques ont commencé à s’échanger, donnant une idée de la façon dont les marchés financiers pourraient réagir au cycle d’actualité du week-end. J’ai une théorie totalement non vérifiée selon laquelle les réactions du marché à très court terme sont en grande partie basées sur des algorithmes. Les ordinateurs ont appris à écouter les flux d’actualités et à prendre des décisions commerciales immédiates à court terme basées sur des mots clés. J’aime me moquer des pré-marchés en les décrivant comme « six robots négociant les uns contre les autres ». Malgré cela, la réaction du marché à ces événements géopolitiques potentiellement très graves a été modérée.

Les gens lisent aussi… Cleveland-Cliffs construit un pipeline d’hydrogène de plusieurs millions de dollars jusqu’au haut fourneau de l’Est de Chicago

Les maisons Century of Progress de l’Exposition universelle de Chicago n’ont jamais été conçues pour être habitées mais restent préservées 90 ans plus tard

Le restaurant mexicain Pepe’s n’est plus un mas à Valparaiso après 43 ans

Le campus Valpo de Journeyman Distillery, d’une valeur de 40 millions de dollars, comprendra un jardin de whisky, des recettes de bière anciennes, un bar à pizza karaoké et des sandwichs « plus gros que votre tête »

Un homme de Valpo accusé d’avoir agressé une fille, qui trouvait plus facile d’écrire que de discuter des allégations

3 Floyds rouvrira la salle des fêtes l’année prochaine avec un design inspiré de Frank Lloyd Wright

Un conducteur dépassant la limite légale s’écrase à l’extérieur du lycée de la région alors qu’il récupérait un élève, selon la police

NWI Business Ins and Outs : boulangerie carrée Crown Point, galerie de bières artisanales, restaurant Southlake Mall, ouverture de Nautical Bowls et de boulangerie de bagels

Les employés de Michigan City Hardee ont volé les cartes de crédit des clients pour renflouer les détenus : flics

Un conducteur sur des « champignons » trouvé sur la route, incapable de savoir comment sortir du véhicule, selon les flics de Portage

Un motocycliste identifié dans un accident mortel dans le comté de Porter

EN DIRECT : tableau de bord du lycée de la semaine 9

South Shore Line fixe la date d’achèvement de la première phase du projet Double Track

Enfant de portage blessé après être tombé du haut de la voiture d’une femme ; accusations de négligence déposées, disent les flics

Un collégien de la région retiré de la classe et interrogé sur des rumeurs de menaces, selon les flics

Lundi, le marché obligataire était fermé, donc sans que les taux d’intérêt ne bougent, ce qui tourmentait les actions, les marchés semblaient avoir ignoré les seules histoires qui s’aggravaient en provenance de Gaza, et un rallye de deux jours a commencé la semaine. Face à tant de souffrance humaine et de violence, je me demande comment et pourquoi les investisseurs réagissent à ce type de tragédies.

Afin de réfléchir à ces questions, quelques recherches sont nécessaires. LPL Financial a produit une analyse approfondie des marchés lors des conflits géopolitiques passés le 10 octobre, et la tendance me semble claire, dans la mesure où il n’y a vraiment aucune tendance. Dans mon analyse des données compilées dans le cadre de la recherche, le marché boursier (S&P 500) a tendance à se négocier indépendamment des événements géopolitiques négatifs, s’échangeant parfois à la hausse un mois plus tard, parfois à la baisse. Dans les tableaux de données, sur la quarantaine d’événements suivis au cours des 63 dernières années, le S&P 500 a enregistré un rendement moyen de -0,1 % sur un mois après l’actualité, et un rendement moyen de 6,3 % trois mois après. Il est difficile de ne pas conclure que le marché boursier ne semble tout simplement pas évoluer en fonction des événements géopolitiques.

À première vue, cela semble fondamentalement peu intuitif. Les attentats de samedi démontrent que les guerres, les attaques terroristes et les troubles politiques, quel que soit le lieu où ils se produisent, peuvent certainement nous affecter sur le plan émotionnel et psychologique, et à court terme, le marché boursier n’est-il pas connu pour ses réactions émotionnelles aux cycles de l’actualité ?

Je dis toujours oui, mais le type de nouvelles compte. Malgré la mauvaise réputation des traders et des investisseurs en raison de leurs réactions à court terme à diverses informations, le marché boursier reste en fin de compte une quête basée sur des chiffres et sa propre logique. Les taux d’intérêt, les bénéfices des entreprises et, en fin de compte, les valorisations boursières déterminent les résultats boursiers. Mes conclusions sont les suivantes : les nouvelles qui pourraient avoir un impact sur ces trois types de mesures, même subtilement ou éventuellement, ont tendance à faire évoluer les actions. Les articles d’actualité qui sont peu susceptibles d’avoir un impact sur ces mesures, aussi perturbants soient-ils, ne semblent tout simplement pas avoir le même impact.

Selon le même document de recherche du LPL, Israël ne contribue qu’à hauteur de 0,5 % au PIB mondial, et la région israélienne ne produit pas une quantité significative de pétrole. Autrement dit, l’économie de la région n’est tout simplement pas susceptible d’avoir un impact sur les taux d’intérêt, les bénéfices des entreprises et donc les valorisations boursières de l’économie américaine, et les actions réagissent en conséquence.

Il est impossible de ne pas être émotionnellement touché par la tragédie et la violence en Israël et à Gaza, mais l’histoire semble montrer qu’en tant qu’investisseur, il est important d’essayer de résister à l’impact de ces émotions sur les décisions d’investissement. Je sais que c’est plus facile à dire qu’à faire. Priez pour les gens de la région.