Recomptages prévus pour 2 courses législatives en Alaska

JUNEAU, Alaska (AP) – Des recomptages dans deux courses législatives dans la région d’Anchorage devraient avoir lieu cette semaine, a déclaré mardi un haut responsable des élections de l’État.

Un recomptage est prévu mercredi dans la course du district E du Sénat et jeudi dans la course du district 15 de la Chambre, a déclaré par e-mail la directrice de la division des élections, Gail Fenumiai. Les résultats des élections ont été certifiés la semaine dernière.

Le recomptage dans la course au Sénat a été demandé par la démocrate Roselynn Cacy, qui a été la première des trois candidates de ce concours de vote classé à être éliminée. La course a été remportée par la républicaine Cathy Giessel, ancienne présidente du Sénat de l’État. Le représentant républicain sortant Roger Holland a également concouru.

Cacy n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire. Dans sa demande de recomptage, elle a cité une différence de 14 voix entre elle et Holland après un tour qui a pris en compte des éléments tels que la répartition des deuxièmes choix sur les bulletins de vote qui ont classé les inscriptions écrites en premier.

Le démocrate Denny Wells a demandé un recomptage dans la course à Anchorage House. Il a terminé sept voix derrière le représentant républicain Tom McKay après le dernier classement des votes. Les résultats officiels ont montré McKay comme vainqueur.

Les avocats de Wells ont cité, en plus de la marge de vote, d’autres questions qui, selon eux, étaient en faveur d’un recomptage. Ils ont dit, par exemple, qu’entre la première publication des résultats des votes classés et la publication des résultats certifiés, “23 votes comptabilisés pour quatre des six circonscriptions ont été ajoutés, sans explication”.

Les avocats Holly Wells, Jennifer Alexander et Scott Kendall ont demandé que la division procède au recomptage à la main. Ils soutiennent que la marge entre Wells et McKay est “suffisamment petite pour que, même si les tabulateurs électroniques étaient précis à 99,9%, le taux d’erreur pourrait toujours être déterminant pour le résultat de l’élection”.

Les deux recomptages seront effectués sans frais pour les candidats, a déclaré Fenumiai. La loi de l’État exige que l’État supporte le coût d’un recomptage dans certaines circonstances, par exemple s’il y a une différence de 20 voix ou moins entre les candidats.

Les électeurs de l’Alaska en 2020 ont approuvé des modifications du processus électoral qui incluaient le vote par choix préférentiel lors des élections générales. C’était la première année que des élections dans l’État se tenaient sous le nouveau système.

Becky Bohrer, L’Associated Press