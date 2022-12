Récompensez jusqu’à 3 000 $ pour un pomsky éventuellement volé à Kelowna

Une famille de Kelowna cherche à se rapprocher de son chien disparu et a besoin de l’aide du public.

Sasha Dempsey a publié dans le groupe Facebook «Kelowna Alert» que le chien de sa famille, Nova, avait disparu depuis le 12 septembre. Nova est un pomsky de deux ans.

Tôt le matin du 12 septembre, Dempsey a laissé ses deux chiens dehors dans leur cour. Dempsey et son mari gardaient un œil sur Nova plus que d’habitude parce qu’elle venait d’être stérilisée, mais l’ont détourné pendant «sept à 10 minutes».

Pendant ce temps, l’autre chien est revenu à l’intérieur, mais Nova ne l’a pas fait. Demspey a déclaré à Capital News que Nova, étant en partie rauque, se demande généralement le quartier mais revient toujours ou un voisin la ramène.

“Normalement, elle viendra juste courir au coin de la rue”, a déclaré Dempsey.

Dempsey, son mari et cinq autres personnes ont cherché Nova pendant 24 heures d’affilée mais ne l’ont pas trouvée.

“J’entendrai un aboiement qui lui ressemble et je me lèverai du lit et j’irai la chercher pendant 10 heures”, a déclaré Dempsey. « Elle est comme mon enfant. Je n’ai pas d’enfants et elle est comme mon enfant. Cela a été déchirant pour nous.

Au cours des trois derniers mois, Demspey et son mari ont cherché Nova tous les jours, ont affiché des affiches, posté sur les réseaux sociaux et ont même demandé à un chercheur de chiens professionnel de chercher Nova.

“Je crois que Nova a été volée à ce stade”, a déclaré Dempsey.

Récemment, Nova a été vue dans quelques zones différentes mais n’a pas été localisée, selon le message de Dempsey. Dempsey dit que Nova a récemment été aperçue autour de McCurdy Road à Rutland, ainsi que sur Abbott Street près de KLO Road à Lower Mission.

Les gens ont commenté le message en disant qu’ils pensaient avoir vu Nova dans un vieux camion Ford rouge près de l’hôpital général de Kelowna le mardi 13 décembre.

Dempsey demande au public d’aider à trouver Nova. Si vous voyez le chien ou avez des informations supplémentaires, appelez le 778-583-4929 ou le 250-300-9686. Dempsey offre une récompense de 3 000 $ à celui qui ramènera Nova à la maison. Après avoir annoncé une récompense de 2 000 $, Dempsey a reçu un message de quelqu’un disant qu’il ajouterait 1 000 $ supplémentaires à celui qui trouverait Nova.

“Nous recevons beaucoup de réponses [to help out]ce qui est génial », a déclaré Dempsey.

