Récompenses pour la 1ère moitié de la saison 2022 – Shaw Local

LAKE FOREST – Les deux premiers mois de la saison de la NFL se sont envolés. En huit matchs, les Bears ont une fiche de 3-5 et ont connu beaucoup de hauts et de bas en cours de route.

La vague de mouvements de délais commerciaux a sans aucun doute changé la chimie du vestiaire. La seconde moitié de la saison pourrait être très différente de la première.

Pourtant, la marque des huit matchs est un bon endroit pour faire le point sur l’équipe de Matt Eberflus. Vous trouverez ci-dessous les prix de mi-saison de Shaw Local, y compris le joueur par excellence de l’équipe, le joueur le plus amélioré, la recrue de l’année et plus encore.

MVP de l’équipe : Eddie Jackson

De tous les prix, ce fut la décision la plus difficile. Tout le monde a eu de bons et de mauvais moments.

Jackson gagne le feu vert ici en raison de sa capacité à trouver le football. En huit matchs, il compte quatre interceptions et deux échappés forcés. Il a été un leader et un mentor pour un jeune secondaire, prenant notamment la sécurité recrue Jaquan Brisker sous son aile.

Il a une excellente saison de redressement, exactement le type de saison dont il avait besoin après des années consécutives en 2020 et 2021. Un changement de schéma de la défense 4-3 de Matt Eberflus place Jackson dans des positions optimales pour trouver le football.

Les porteurs de ballon (plus sur eux plus tard) ont également été bons, stimulés par une ligne offensive meilleure que prévu, mais personne ne se démarque à ces positions comme Jackson le fait à la sienne.

Joueur qui s’est le plus amélioré : Justin Fields

Le quart-arrière des Bears de Chicago, Justin Fields, quitte le terrain après avoir affronté les Giants de New York le 2 octobre à East Rutherford, NJ (Adam Hunger/AP)

Ce n’était pas si probable il y a un mois. Les quatre premiers matchs ont été difficiles pour Justin Fields. En octobre, le coordinateur offensif Luke Getsy a trouvé des moyens d’utiliser plus efficacement les jambes de Fields, ce qui a coïncidé avec une efficacité accrue en lançant le ballon.

Au cours de ses quatre derniers matchs, Fields a complété 64% de ses passes pour 728 verges avec cinq touchés et deux interceptions. Il a couru pour 277 verges et deux touchés en 42 tentatives (6,6 verges par course).

Une mention honorable dans cette catégorie revient au joueur de ligne Teven Jenkins, qui est passé d’à peine voir le terrain il y a un an à commencer à la garde droite.

Le plus décevant : Robert Quinn

Cela n’a rien à voir avec l’échange de Robert Quinn. Ses sept premiers matchs de la saison étaient inoubliables. Il avait un sac et trois coups sûrs QB à son nom lorsque les Bears l’ont échangé à Philadelphie.

Pour être juste, il a affronté des équipes doubles et il est difficile de produire à son poste lorsque les attaquants n’ont plus à se soucier de Khalil Mack de l’autre côté. Pourtant, Quinn a eu du succès l’année dernière lorsque Mack était blessé au pied. Sur ses 18,5 sacs l’an dernier, 13 d’entre eux sont survenus après que Mack ait été mis à l’écart.

Le mandat de Quinn’s Bears restera dans les mémoires pour son record d’équipe de 18,5 sacs en 2021. Cela a fait de son manque de production cette saison une déception.

Recrue de l’année : Jaquan Brisker

La sécurité des Bears de Chicago, Jaquan Brisker, célèbre son interception avec ses coéquipiers lors de leur match de la semaine 7 contre les Patriots de la Nouvelle-Angleterre le 24 octobre à Foxborough, Mass. (Stew Milne/AP)

Le 48e choix au repêchage au total est entré dans un rôle de sécurité de départ et a joué admirablement. Ses 51 plaqués combinés le classent au quatrième rang de l’équipe. Il a également été excellent dans le football, avec trois sacs, une interception, un échappé récupéré et une passe défendue.

La capacité de Brisker à jouer près de la ligne de mêlée et à créer des ravages lors des blitz est une grande raison pour laquelle Jackson a eu la liberté de jouer en tant qu’homme profond.

Les mentions honorables vont ici à Braxton Jones, qui a commencé chaque match au tacle gauche.

Meilleure unité de position : porteur de ballon

Les Bears mènent la NFL en se précipitant et ce n’est pas particulièrement proche. Leurs 188,4 verges au sol par match ont près de 23 verges d’avance sur les Ravens de Baltimore, deuxièmes.

Khalil Herbert est en tête avec 563 verges au sol et quatre touchés en 91 tentatives, tandis que David Montgomery a couru pour 361 verges et deux touchés en 92 tentatives. L’équipe d’Eberflus a un fort engagement envers la course et possède un duo de porteurs de ballon aussi bon que n’importe qui dans la NFL.

Unité la moins bien placée : ligne défensive

L’ancien secondeur des Bears de Chicago, Robert Quinn, réagit au cours du quatrième quart contre les Giants de New York le 2 octobre à East Rutherford, NJ. Les Eagles de Philadelphie ont acquis l’ailier défensif à trois reprises du Pro Bowl des Bears la semaine dernière. (John Minchillo/AP)

Même avant que les Bears n’échangent Quinn, la ligne défensive était frustrante. Aucun joueur de ligne défensive n’a plus de deux sacs. Justin Jones et Trevis Gipson en ont exactement deux.

La défense 4-3 d’Eberflus est plus efficace lorsqu’elle ne précipite que quatre défenseurs, mais cela ne fonctionne pas. Les Bears n’ont tout simplement pas créé de pression sans blitz. Le commerce de Roquan Smith ne fera qu’exacerber le problème car Smith était l’un des meilleurs blitzers de l’équipe.

Jeu offensif de la saison jusqu’à présent: passe de touché de 51 verges de Field à Pettis

Une pièce en particulier résume tout ce qui est passionnant à propos de Fields. Il est revenu dans la semaine 1.

Fields a échappé à la pression des deux côtés de la poche, a tourné pour éviter un sac, a gardé les yeux baissés sur le terrain et a fait un lancer sur son corps pour trouver le receveur Dante Pettis de l’autre côté du terrain. Pettis a suivi un bloqueur dans la zone des buts pour un score de 51 verges contre les 49ers de San Francisco à Soldier Field.

Le touché a déclenché une victoire surprenante contre l’une des meilleures équipes de la NFC.

Jeu défensif de la saison jusqu’à présent : l’interception de Roquan Smith contre Houston

Dans un match nul avec 1:12 à faire, Smith a sauté une route, a choisi le quart-arrière de Houston David Mills et l’a presque retourné pour un touché. Les Texans l’ont fait trébucher à la ligne des 12 verges. Il a mis en place un but sur le terrain pour le botteur Cairo Santos pour gagner le match.

Ce jeu aurait pu aller dans les deux sens. Les Bears se sont échappés avec une victoire et se sont améliorés à 2-1.